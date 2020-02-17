德國考慮從兩艘游輪上撤僑

據德廣聯報道，德國政府正在考慮從兩艘游輪上儘快撤僑。鑽石公主號和韋斯特丹號游輪上都出現了新冠病毒患者。這兩艘游輪上都有德國人。

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美國已從鑽石公主號撤僑數百人。德國政府目前正在考慮將德國乘客從游輪上接運回國，並為此成立了危機處理中心。外交部一位發言人表示，目的是要讓想回國的德國乘客儘快回國。根據德國衛生部的消息，目前正在考慮不將歸國乘客集中關入隔離營，而是讓他們在自己家裡隔離。

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號上有8名德國人，其中2人感染上了新冠病毒，已被送往醫院。柏林外交部一位發言人表示，兩位患者狀況良好，沒有癥狀。

停靠在柬埔寨的威士特丹號上有57名德國人。據德新社消息，其中有些人已踏上了歸途。還有其他人仍逗留在豪華游輪上。當確診有一乘客為新冠病毒患者後，留在船上的乘客都必須呆在自己的客艙里。已踏上歸途的旅客，當地衛生部門會跟他們接洽。

德國此前共有16名受感染者。其中兩位從武漢撤回的僑民已痊癒出院。其餘14位受感染者全都集中在巴州。他們都是因為一位中國同事來德國出差時被感染上的。這位中國同事當時不知道自己已感染有新冠病毒。14位被感染者中，現有7位也已經痊癒出院了。出院的前提是對他們的新冠病毒檢測多次呈陰性。

德國《商報》批評了中國醫療保健系統的不完善。該報指出：中國在建設醫療保健系統建設方面的投入非常有限：只佔全民生產總值的5%。相比之下，德國的這一比例為11%，美國甚至高達17%。對於一個14億人口的大國來說，中國的醫生嚴重短缺。此外，醫護人員的專業培訓也不夠好，以至於他們無法及時確定病毒類疾病，也不能充分保護自己不受感染。中國大多數醫務人員的努力目標是成為專科醫生，因為專科大夫收入更高。而事實上，在確定新型病毒感染方面，綜合型醫務人員才是最為重要的。尤其在廣大的農村地區，醫務設施嚴重不足。患者往往需要長途跋涉，才能到醫院看病，而旅途當中，他可能已經傳染了很多人。新型冠狀病毒引發的疫情也顯示出，全球化的當今世界是多麼的脆弱。這種病毒能夠在短時間內蔓延至數千公里之外。它使全球供貨鏈不再暢通，世界經濟受到嚴重衝擊。對於中國政府來說，他們不僅要為中國14億人口的健康負責，也要為全世界民眾的健康負責。國際社會必須敦促中國政府，吸取以往的教訓。