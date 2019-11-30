倫敦昨恐襲分子身份曝有恐怖前科 法國荷蘭昨也有恐怖事

英國倫敦市中心昨天發生持刀砍人、造成至少2死3傷的事件，當局定調為恐怖攻擊。英國警方今天公布犯嫌身份，公布他曾因恐怖主義相關罪名被判刑，去年底出獄。

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據法新社今天報道說，英國倫敦昨天恐攻2死，兇手有恐怖主義前科。

英國倫敦市中心昨天發生持刀砍人、造成至少2死3傷的事件，當局定調為恐怖攻擊。警方今天公布犯嫌身分，提到他曾因恐怖主義相關罪名被判刑，去年底出獄。

據英國最高階的反恐警官巴蘇（Neil Basu）在聲明中表示，28歲男子烏斯曼汗（Usman Khan）在政府機關留有前科，他於2012年因恐怖主義相關罪名被定罪。據巴蘇指出，烏斯曼汗住在英格蘭中部的斯塔福郡（Staffordshire）地區，警方正在搜索這一帶的一個處所。

報道引述巴蘇表示，初步調查，犯嫌昨天下午先在魚販大廳（Fishmongers' Hall）參加一場活動，「我們認為這次攻擊是從廳內開始，犯嫌隨後離開大廳轉往倫敦橋，在該處被制伏，然後碰上有武裝的警察並被擊斃」。

法新社另外引據荷蘭警方指出，海牙市中心幾個主要購物街道中昨天晚上發生攻擊事件，造成3人受傷。海牙警方在推特發文指出：「海牙的大市場購物街刺傷事件，有數人受傷。緊急救援人員已在當地處理。」

荷蘭媒體顯示，群眾聚集在警方隔離範圍後。購物者今天趁「黑色星期五」（Black Friday）促銷活動前往購物中心搶便宜。

警方說他們正在搜查一名年齡介於40至50歲、「膚色稍黑的男子」，他穿着黑色上衣，圍巾和灰色慢跑褲。

法新社報道，歐洲最繁忙的車站「巴黎北站」（Gare Du Nord）人員昨天在乘客包包里發現未爆彈，巴黎警方立即疏散車站部分區域。

據報道，這枚失效炮彈在車站設點的隨機搜查下被發現。來自倫敦的歐洲之星（Eurostar）、來自比利時、德國和荷蘭的大力士高速列車（Thalys）、4條郊區火車線及2條繁忙的巴黎地鐵線都會停靠巴黎北站。

據知悉調查的消息人士透露，被捕男子是一名軍人。