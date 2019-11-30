反腐記者嘉麗齊亞遇害案引爆政治危機 總理穆斯卡特稱欲辭職

馬耳他知名女記者嘉麗齊亞疑揭弊招來殺身之禍，引發國內政治和法律危機，馬耳他時報今天披露，總理穆斯卡特告訴親信，他打算請辭。此前面對抗議，穆斯卡特堅稱絕不辭職。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道，女記者嘉麗齊亞遇害釀政治危機，馬耳他總理料請辭。

據路透社消息，穆斯卡特（Joseph Muscat）的發言人對於「馬耳他時報」（Times of Malta）報道，既未證實也沒否認。穆斯卡特所屬的工黨（Labour Party）已取消12月1日的活動，穆斯卡特原訂在活動中發言致詞。

消息稱，穆斯卡特的幕僚長謝姆布里（Keith Schembri）及兩名內閣成員，本周已因女記者遇害案下台。

調查貪污揭弊的知名女記者嘉麗齊亞（Daphne Caruana Galizia）2017年10月16日遭汽車炸彈攻擊而喪命。她遇害前曾報導揭發馬耳他大亨芬內克（Yorgen Fenech）的公司與國內政要勾結。

芬內克上周企圖搭乘自家遊艇逃離馬耳他，遭到當局逮捕，於今天獲得保釋。法新社引述消息人士透露，芬內克供稱，謝姆布里是加利西亞謀殺案的背後主謀。

穆斯卡特的左右手謝姆布里26日遭警方逮捕訊問，但他否認有任何不法，已於昨天獲釋。

法新社說，嘉麗齊亞的家人今天指控穆斯卡特袒護親信，要求他下台，並將權力交給沒有利益衝突的副總理。他們表示，穆斯卡特的3名親信涉案，不應該讓他主持調查。

嘉麗齊亞的家人在聲明中說：「這種對司法的嘲弄，讓我們的國家蒙羞，撕裂我們的國家，使我們沉淪墮落，不能再這樣繼續下去。」

穆斯卡特之前駁斥要他下台的呼聲。他說：「我不會辭職。馬耳他需要穩定的領導，我將繼續為國家利益做出決定，不會袒護任何人。」