反恐司法漏洞大 英國民眾轟當局檢討

英國倫敦市中心倫敦橋11月27日發生持刀砍人、造成至少2死3傷的事件，當局當即定調為恐怖攻擊。根據警方公布案犯烏斯曼·汗身份，曾因預謀炸毀倫敦股市交易所以及其它象徵性建築而被判刑18年。但英國保守黨政府司法改革，允許重嫌犯不再經過專門委員會以及法官審查而輕鬆出獄，僅有社會感召以及方位跟蹤安全保證。民眾對該恐怖分子出獄不到一年再恐怖襲擊憤怒有加，轟政府檢討。

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英國反恐司法漏洞引發民眾憤怒。英國倫敦倫敦橋再次發生恐怖分子恐怖襲擊事件後，民眾關注司法不能保障人民反恐安全危險，全國所有媒體兩天來全部聚焦此一巨大漏洞與疏鬆，批評政府聲音不斷升高。

英國首相約翰遜表態，指他也不理解為什麼會出現如此的司法漏洞。

儘管英國民眾對倫敦橋上英雄不顧安危出手制服恐怖分子，並有成千上萬人呼籲王室與政府為多達6名勇敢上前制服恐怖分子的無名英雄授勳，但是事件也讓政府尷尬，因為民眾揭露，英雄中一人，竟然是殺害一名智障女青年殺人犯。該殺人犯遭判終身監禁，但得益於英國司法改革，在獄中服刑不長時間後，改為有期徒刑繼而被監視釋放。

智障女孩受害者家人從電視新聞中獲知兇手成為英雄並有可能獲得勳位表彰更為憤怒。因為受害人家庭既沒有被通知司法決定，也沒有被徵詢立場。被殺害智障女孩家長責問，如果兇手再遭遇受害人家人會發生什麼情況，當局能給出什麼保證呢。

據英國廣播公司報道，勇敢英國倫敦橋襲擊案 ：政府檢討恐怖分子監獄獲釋條件。

英國首都市中心倫敦橋發生襲擊事件後，英國司法部開始緊急審查從監獄釋放被判服刑恐怖分子的許可條件。英國首相約翰遜表示，取消提前釋放罪犯的作法會阻止烏斯曼·汗的襲擊行動。但工黨領袖科爾賓會在周日的演講中把“錯過干預機會”歸咎於預算削減。

該報道說，英國政府審查的重點將是從監獄釋放的多達70名被定罪的恐怖分子。

英國新一起恐怖襲擊事件的調查仍在繼續。官方對伊斯蘭恐怖組織宣稱承責謹慎應對。警方調查至此尚沒有發現烏斯曼·汗同案證據情報。不排除伊斯蘭恐怖組織渾水摸魚攬功可能。