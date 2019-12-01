容克卸任 馮德萊恩正式就任歐盟委員會主席

現任歐盟委員會主席容克周日（12月1日）正式卸任，將接力棒移交德國前國防部長馮德萊恩，後者正式走馬上任。馮德萊恩是歷史上首位歐委會女主席，她如何領導歐盟委員會應對挑戰備受矚目。

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新一屆歐委會原本定於11月初就職，但由於委員人選一度遭到歐洲議會否決而不得不延期履新。本月27日，歐洲議會投票通過以烏爾蘇拉·馮德萊恩為主席的新一屆歐盟委員會委員名單，為預計12月1日舉行的新一屆歐委會就職鋪平道路。

根據歐盟現行規則，各成員國都應提名一位歐委會委員人選，人選須獲得歐洲議會批准。今年10月，法國、匈牙利和羅馬尼亞最初提名的人選因各種原因遭到歐洲議會否決，處於“脫歐”過程中的英國宣稱在12月大選前拒絕提名委員，致使新一屆歐委會延期1個月就職。

馮德萊恩是默克爾擔任德國總理十多年來，唯一一位陪她走到現在的部長。馮德萊恩在向歐洲議會發表的演講中承諾，將把應對氣候變化、加快數字化轉型和創造就業機會當作新一屆歐委會的施政重點。她還表示，歐盟將維護多邊主義，加強同聯合國的協調；打擊非法移民和販賣人口，加強邊界保護。

馮德萊恩重新闡述了她在應對氣候變化的政策主張。她說，新一屆歐委會將提出“歐洲綠色協議”，加大應對氣候變化投資，加強技術創新，設立氣候銀行，推動制定全球標準，提供低價、清潔、安全的能源，未來歐盟簽署的貿易協定將包含可持續發展和應對氣候變化的內容。