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歐洲又有6國直懟特朗普 願繞美元與伊朗石油購結

圖為外國遊客雨中遠眺巴黎埃菲爾鐵塔檔案照片 路透社照片

歐洲法國德國牽頭創立的新通彙機制獲得新的歐洲國家申請加入，儘管法國與德國還沒有表態接納，但歐盟國家用繞過美元的結算方法來維持與伊朗進行石油銷售貿易機制，有擴大體積與能量前景，顯示真實與美國抗衡前景，新的申請國家是比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、挪威、瑞典。不過至此該機構還沒有啟動任何交易。