歐洲又有6國直懟特朗普 願繞美元與伊朗石油購結
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歐洲法國德國牽頭創立的新通彙機制獲得新的歐洲國家申請加入，儘管法國與德國還沒有表態接納，但歐盟國家用繞過美元的結算方法來維持與伊朗進行石油銷售貿易機制，有擴大體積與能量前景，顯示真實與美國抗衡前景，新的申請國家是比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、挪威、瑞典。不過至此該機構還沒有啟動任何交易。
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據法新社報今天道，歐洲新通彙機維持對伊朗貿易 6國加入。巴黎、倫敦和柏林說歡迎6個歐洲國家加入新支付機制「支援貿易通彙工具」（INSTEX）。這個機制不使用美元，是為迴避美國制裁，維持對伊朗貿易而設立。
據英法德聯合聲明說：「作為INSTEX的創始股東，法國、德國和英國熱切歡迎比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、挪威、瑞典政府做出這個決策，加入INSTEX。」
總部設在巴黎的INSTEX作為清算所，可讓伊朗繼續販售石油，並進口其他產品或服務來交換。
目前INSTEX尚未批准任何交易。
該報道說，美國2018年片面退出伊朗核子協議，重新對德黑蘭施加嚴厲制裁。
英法德表示，6個新成員國的加入「進一步強化了INSTEX，也彰顯歐洲為促進與伊朗合法交易所做的努力」。
美國此前警告將對違禁與伊朗交易採取報復與制裁。