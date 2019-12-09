大悲劇了 俄羅斯遭判完全逐出奧運會

世界反興奮劑機構今天做出有史以來最為嚴厲的決定，12名執委一致表決將俄羅斯逐出國際奧林匹克運動，為期是四年。除了奧運會，所有國際奧委會旗下的單項比賽也自動禁止俄羅斯參賽。俄羅斯四年間還被禁止舉辦一切國際奧委會旗下比賽。而俄羅斯運動員個人參加比賽，將必須自證從沒有興奮劑作弊。此類嚴厲禁賽，嚴懲俄羅斯國家性參與介入制度性興奮劑作弊，而且是累犯。

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據法新社消息，世界反興奮劑機構（WADA）周一在洛桑宣布，禁止俄羅斯參加奧運會和任何單項世界冠軍賽，這是俄羅斯歷史上所負最重的制裁，為期四年，以懲罰莫斯科犯下的通過偽造控制數據來作弊重罪。

俄羅斯運動員被允許“中立”性參賽，在奧運會和任何世錦賽上都沒有俄羅斯國旗或國歌，禁令也禁止在俄羅斯的土地上舉辦上述這些比賽。

世界反興奮劑機構執行委員會在洛桑的一家大型酒店舉行了一個小時的會議之後，宣布這一決定。該委員會是受國際奧委會委託，研究決定俄羅斯參賽資格審定。

據法新社說，這只是一步程序，因為莫斯科尚可以在21天內通過國家機構或其國家奧林匹克委員會向體育仲裁法院（CAS）提出上訴，這將才是最後的決定。單項國際聯合會也可以提出上訴，這在原則上是暫時性的，制裁只有在CAS確認後才能生效。

據AMA的發言人詹姆斯·菲茨傑拉德（James Fitzgerald）對媒體說：“AMA機構執委一致批准通過資格審查委員會的建議。 “這意味着俄羅斯運動員如果想參加奧運會或殘奧會或建議中列出的任何其他重大賽事，​​必須證明他們沒有參與+ McLaren +報告中所述的興奮劑計畫，或者他們的化驗樣品沒有偽造與篡改。

但在這種情況下，這些運動員無法代表俄羅斯，在比賽期間，俄羅斯國旗和國歌都將無權出現。

該決定引發下一屆2022年卡塔爾世界盃可能會有問題擔心。此外，4年間俄羅斯將無法在其土地上申請2032年奧運會或世界錦標賽。

這已經不是本案五年來攪亂國際體育的第一項制裁，也不是制裁2011年至2015年間俄羅斯制度化興奮劑的首次啟示。該調查涉及俄羅斯多個國家部門，包括體育部和俄羅斯聯邦調查局。獨立國際調查由包括世界反興奮劑機構（WADA）委託加拿大法學家理查德·麥克拉倫（Richard McLaren）的負責，並推出報告。

報道稱，自2015年底以來，國際田徑比賽僅接受“中性”俄羅斯運動員的選拔，而沒有該國的國歌與國旗出現。在2018年平昌冬奧會上也沒有懸掛白，藍，紅三色俄羅斯國旗。

據報道說，此案重發始於在2019年初，存儲在前莫斯科實驗室服務器中的成千上萬的原始反興奮劑數據原本應為結案而上交。 AMA要求透明以決定 解除對俄羅斯運動員進行紀律處分。

但是WADA的計算機專家發現，就在俄羅斯當局應將其移交給世界反興奮劑檢查官之前，儲存數據中已經消除了“數百”個可疑結果，其中一些時間段在2018年12月至2019年1月之間，。

這一額外的錯誤增加了本來已經很沉重的責任，足以說服世界反興奮劑機構執行委員會。

早前在2016年裡約奧運會之前不久，世界反興奮劑機構（WADA）呼籲將俄羅斯完全排斥在奧運會外，但其決定並不具有約束力，國際奧委會便也沒有遵循。



該報道說，這次，國際奧林匹克權力機構答應完全支持“對所有涉嫌操縱的責任者負”制裁。但國際奧委會認為，即便到目前階段僅證明了“俄羅斯當局的責任”，而不是俄羅斯“體育運動”，尤其是俄羅斯奧委會墮落。

法新社說，其他聲音，包括美國反興奮劑負責人特拉維斯·泰格（Travis Tygart）或世界反興奮劑機構（WADA）運動員委員會，已經開始要求採取更嚴厲的制裁措施，例如甚至全面禁止俄羅斯運動員個人參加奧運會。