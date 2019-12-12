英國大選脫歐難決斷 帶狗投票選民狂歡

英國今天12月12日舉行提前立法大選。選舉結果將對英國脫歐與否非常關鍵。三年來，英國人在脫歐問題上爭吵不休，但這次選民一致同意帶寵物去投，並將照片貼上網，大家狂歡。今天早晨從約翰遜開始…

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主張脫歐的英國首相約翰遜，無法在議會推動脫歐屢屢受挫，於是決定提前舉行立法大選，試圖讓那些阻礙脫歐的議員被選下去。投票結果尚未公布。但約翰遜帶狗狗去投票站，為英國選民帶寵物投票拉開了序幕。

法新社發自倫敦的報道說，英國人脫歐脫了三年都難達共識，但他們帶寵物去投票站，到像是意見一致：大多數人帶狗，也有人帶貓，甚至有人帶馬去投票，然後把照片貼在網上顯擺。

今天周四早晨，英國首相約翰遜和他的狗Dilyn帶頭去投票站投了票，他跟Dilyn面對鏡頭拍了不少照片。然後他在推特貼出一張帶#的狗照片說，投票站的狗狗們#DogsAtPollingStations。

倫敦市長薩迪克-汗也在網上貼出他和自己的寵物狗Luna去投票的視頻，他呼籲大家都去投票。

自由民主黨候選人埃德·戴維（Ed Davey）則把他的寵物豚鼠貼在自由民主黨的黃色徽章旁邊。

今天英國推特上湧出數萬張各式各樣狗狗在投票站門外的照片。也有選民抱着寵物貓去投票，還有人騎着馬去投票。投票當天下午，一隻身上有英國國旗標誌的小狗上了英國推特熱搜，名列第二。

一位女性選民貼出她跟金毛犬的照片說，忘掉政治吧，投票站的狗狗們才是你今天上推特的真正理由。法新社說，英國多次選舉網上都出現狗狗在投票站門外等候主人的照片展覽，這個趨勢正在繼續。

法新社記者說， 在英國南部看到有選民騎馬去投票站。還有英媒報道說，有兩隻馴鹿也去了投票站。