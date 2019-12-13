歐盟2050年碳中和計畫 波蘭為啥不同意

為期兩周的聯合國第25屆氣候大會定於今天12月13日晚在西班牙首都馬德里閉幕。歐盟昨天宣布雄心勃勃的2050碳中和計畫。惟波蘭不同意，歐盟執委會主席風的萊恩寬限波蘭6個月，再做決定。

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歐盟昨天推出2050年實現碳中和。“碳中和”就是讓碳的“排放”與“回收”數量相抵，歸零。要達到這個目標需在不同領域制定行動路線圖和時間表，還需要立法。

歐盟這個大型綠色計畫的實施需要資金1100億美元。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與各成員國艱難談判後，昨天在新聞發布會上宣告：我們達成了一項氣候協議，這非常重要，非常關鍵。他還在推特（Twitter）發文表示，歐洲理事會同意於2050年達到氣候碳中和目標。值得擁有的東西都得之不易…但我們做到了。

波蘭不同意這個計畫。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）解釋說，目前波蘭80%的能源來自煤炭。波蘭的能源轉型所需資金遠高於其他國家。波蘭要求將碳中和計畫延到2050-2070年之間。

如果說，歐盟其他國家對波蘭的困難表示理解，歐盟執委會主席馮德萊恩女士（Ursula von der Leyen）表示，波蘭的分歧不會影響歐盟落實該計畫的時間表。她說，歐盟將通過各種立法和在不同領域制定行動方案，達到2050年碳中和的目標。

馮-德萊恩女士將歐盟這個雄心勃勃的綠色計畫與美國1960年代登月計畫相比。德萊恩女士試圖弱化這個分歧，寬限華沙到明年6月再做決定。

法國總統府表示，碳中和這個目標應由歐盟共同承擔，其他國家應該說服波蘭加入共同行動。