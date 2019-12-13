英保守黨立法選舉獲壓倒性多數，約翰遜承諾如期脫歐

英國保守黨2019年12月12日在提前舉行的立法選舉大獲全勝，贏得眾議院368席的壓倒性多數。 鮑里斯-約翰遜將繼續擔任首相，承諾讓英國在2020年1月31日如期退出歐洲聯盟。

英國在脫歐難題背景下提前舉行的立法選舉12月12日投票。13日清晨的檢票結果顯示，保守黨以壓倒性多數獲勝，鮑里斯-約翰遜將繼續擔任首相。這項選舉結果意味着約翰遜所代表的脫歐派大勝。約翰遜12日當晚已經再次承諾，英國將在明年1月31日如期退出歐洲聯盟。

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因脫歐進程止步不前而一度陷入膠着的英國政局13日似乎形勢驟然明朗。保守黨在12日舉行的提前立法選舉投票中大勝。目前的檢票結果顯示，保守黨已獲得眾議院362個席位，遠超過該黨在2017年立法選舉中贏得的317席微弱多數。這是撒切爾年代之後，英國保守黨首次在眾議院贏得如此優勢。

最大在野黨工黨這次嚴重受挫，只贏得了203席，與2017年的選舉結果相比，丟失59席。工黨領導人科爾賓因此也陷入困境。

保守黨的勝利意味着英國脫歐進程前景變得明確。自脫歐派2016年6月在公民投票中以52%的支持率獲勝以來，英國脫歐進程一波三折。力主脫歐的前倫敦市長鮑里斯-約翰遜2018年7月取代脫歐方案一再被眾議院否決的特蕾莎-梅，出任首相，但也最終沒能按照預期讓英國在2019年10月31日正式退出歐盟。

本次立法選舉的結果讓約翰遜如虎添翼。約翰遜表示，如此強有力的支持讓新政府可以尊重英國人民的民主意願。他將兌現承諾，讓英國在明年1月31日退出歐洲聯盟。

英國金融市場13日積極反彈。英鎊升值，對美元比價一度升至1英鎊兌1.35美元。這是自2018年5月以來的最高水平。倫敦股市13日開盤也立即呈上揚態勢。

正在布魯塞爾參加歐盟成員國領導人峰會的法國總統馬克龍認為，這項選舉結果讓形勢變得明朗。歐盟理事會主席米歇爾表示，歐盟已做好準備，制定優先目標，願與英國就未來關係展開談判。他希望英國與歐盟此前達成的脫歐協議能儘快在英國議會獲得通過。

英國脫歐進程也許走出了進進退退的迷茫，但相伴而來的問題還遠未解決。首當其衝的將是在2020年年底之前，確定英國脫歐之後與歐盟的關係。不少分析人士指出，這又是一場非常複雜而艱難的談判。