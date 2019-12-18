菲亞特克萊斯勒與標緻雪鐵龍集團通過合並協議

菲亞特克萊斯勒汽車和法國汽車生產商標緻雪鐵龍集團周三表示，雙方已同意一項具有約束力的合並協議。這宗交易規模達500億美元，將創立全球第四大汽車製造商。這兩家公司表示，預計交易將在未來12-15個月內完成。

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雙方還表示，在這宗雙方各持股50%的合併案完成前，法國標緻雪鐵龍股東中國東風汽車將把3070萬股出售給標緻雪鐵龍集團，以降低目前為12.2%的持股比例。按最近的收盤價計算，中國東風汽車計畫出售的這部分股票價值6.79億歐元(7.484億美元)。

本周二，法國標緻雪鐵龍集團和菲亞特克萊斯勒汽車的董事會分別召開會議，批准了500億美元具有約束力的合並協議。這兩家中型汽車製造商六周前宣布合並計畫，將打造全球第四大汽車製造商，重塑全球汽車行業。預計合並交易將幫助它們應對行業內的重大挑戰，包括全球需求下滑，以及開發高成本清潔汽車以符合即將實施的環保規定。這將使其成為全球第四大汽車集團，僅次於大眾汽車、豐田汽車以及雷諾-日產聯盟。

不過這起交易仍可能面臨嚴格的監管審查，意大利和法國政府以及各地工會可能擔心潛在的就業崗位損失；兩家公司合並後的工作人員約40萬人。