歐洲法院判西班牙關押獨派歐洲議員違法 促立即釋放

歐洲法院今天判定，西班牙加泰羅尼亞獨立運動人士璜克拉斯5月當選歐洲議會議員後，馬德里當局應立即將他從獄中釋放，好讓他履行議員職務。歐洲法院今天稍晚再次確認，所有獲選歐洲議員的西班牙獨派人物均即刻獲得議員豁免，包括前加泰政府一號人物，流亡在比利時的普伊格蒙特以及托尼科明。西班牙政府尚沒有做出回應，加泰羅尼亞獨派則宣稱這是他們巨大的勝利。

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據法新社今天報道說，歐洲法院判定，西班牙應釋放當選歐洲議員加獨領袖。歐洲法院（ECJ）今天判定，西班牙加泰羅尼亞獨立運動人士璜克拉斯5月當選歐洲議會（EP）議員後，馬德里當局應立即將他從獄中釋放，好讓他履行議員職務。

據歐洲法院院長連納爾斯（Koen Lenaerts）表示，璜克拉斯（Oriol Junqueras）一旦當選歐洲議會議員，就享有免責權，「在他宣告當選之前對他施加的任何預防性拘押措施，都有必要解除」。

連納爾斯宣讀判決時說，任何當選歐洲議會議員的人，從宣布選舉結果那一刻起，就享有歐洲議會議員的法律免責權。

該報道說，5月舉行歐洲議會選舉時，璜克拉斯在西班牙遭到審前羈押。他因疑似參與籌畫馬德里禁止的加泰隆尼亞獨立公投，而面臨法律指控。

璜克拉斯曾是加泰羅尼亞自治政府的二號人物。

儘管如此，璜克拉斯仍順利當選歐洲議會議員，但他被禁止離開監獄參加在西班牙舉行的宣誓典禮，也無法前往布魯塞爾就職。

該報道說，歐洲法院今天的判決會帶來什麼結果，目前仍是未知數，但似乎已推翻西班牙最高法院7月不讓璜克拉斯停止審前羈押的判決。身為加泰羅尼亞自治區前副主席的璜克拉斯，10月已依煽動叛亂和挪用公款罪名被判處13年徒刑，並遭到褫奪公權。

如今將由西班牙最高法院對璜克拉斯的律師團提起的上訴做出決定。歐洲法院宣布判決後，璜克拉斯所屬的「加泰羅尼亞左翼共和黨」（ERC）已要求「審判無效，立即將他釋放」。