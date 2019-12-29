烏克蘭與叛軍交換俘虜 反對者斥讓“國家失去未來”

烏克蘭當局周日（12月29號）在東部戰亂頻仍地區與親俄分離分子互換約兩百名囚犯，顯示烏克蘭局勢有所緩和。但這項前線行動，卻引來了基輔民眾的不滿。

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12月9日，在法德國領導人斡旋下，俄羅斯總統普京與今年上任的烏克蘭總統澤倫斯基在法國巴黎首次面對面會談，這是3年來首場類似會議。雙方就緩解歐洲現在唯一仍在進行的戰爭達成共識。烏克蘭東部是目前歐洲唯一一個戰場。

澤倫斯基這位政治俗人今年三月份上台後，與俄羅斯的關係有所好轉。他先前已表示，應該要有換囚，他也期待此事。

烏克蘭東部重鎮頓涅斯克親俄派（Donetsk）的代表莫洛佐娃（Daria Morozova）表示，頓涅斯克和同為分裂分子盤據的盧甘斯克州（Lugansk）將接收87名囚犯，他們則會把55人交給基輔當局，作為交換。這兩個州之前都已經宣布獨立。

換囚行動在頓涅斯克州，由政府控制的地區進行，離前線不遠。

見證這次行動的法新社記者報道，雙方均開來由警察和軍隊包圍的大巴車。紅十字會的救護車也在現場，歐安組織也派出了觀察員。記者看到囚犯隨後排隊從車下下來，他們面色疲憊，大部分是男人，但也有幾個女人在隊伍中出現，均拿着裝有個人物品的大包裹。

烏克蘭媒體報道，親俄分裂派釋放的主要是軍人，但也有被囚禁的活動人士和記者。基輔希望換回80名囚犯。

作為換囚的一部分，基輔預料會交出多名被控在2014年親西方民眾抗議期間殺害示威者、引爆民怨的鎮暴警察。但許多烏克蘭民眾擔心，當局同意釋放鎮暴警察，換囚代價未免太大。

有一位2014年失去了19歲兒子的網民發帖批評政府這樣做讓“國家失去未來”，不久前剛被俄羅斯釋放的烏克蘭電影製片人奧列格•先佐夫認為“這個決定背叛根本和司法”。他說，國家必須讓英雄歸來，但不能以踐踏英雄們為之奮鬥的價值。

2014年有100多名示威者遭鎮暴警察擊斃，這些受害者家屬本周在公開信中警告澤倫斯基，釋放鎮暴警察，可能引發“示威潮”。

烏克蘭危機爆發於2014年俄羅斯吞併克里米亞之後，基輔與東部分裂分子的戰爭已經導致1萬3千人死亡。西歐國家和烏克蘭均指責莫斯科在軍事上支持叛軍，但遭到否認。