哈里王子夫婦辭王室高級職稱求經濟獨立 評論多提白金漢宮分歧

英國哈里王子與夫人梅根決定放棄王室高級職稱謀取經濟獨立，引發注意。外界評論凸顯哈利夫婦或與王室有分歧。哈利夫婦據稱沒有與王室商量，宣布前也沒有事前通報。評論關心哈利夫婦經濟如何獲得獨立，失去王室成員高級職稱是否還能獲得高級別警衛。也有批評指梅根將哈利王子一點點帶離王室，漸行漸遠。

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據紐約時報今天報道說，哈里王子夫婦宣布卸任“高級”王室成員職務。該報道並說在英國王室波折不斷、備受打擊的一年裡，哈里王子和妻子梅根周三發出了最新一擊即他們宣布將卸任王室“高級”成員職務，退居英國王室幕後。

據蘇塞克斯公爵和公爵夫人在他們的Instagram帳號上寫道，“經過幾個月的反思和內部討論，我們選擇在今年做出轉變，”蘇塞克斯公爵和公爵夫人計畫在英國和北美兩地往來生活，並將“努力實現經濟獨立”。

紐約時報說，聲明措辭溫和樂觀，但哈里王子夫婦的這一決定意義重大。儘管在英國女王的王位繼承順序中，哈里王子只排在第六位，但作為查爾斯王子和戴安娜王妃的兒子，自年幼時起，他就極大地影響了公眾對英國王室的印象。

對於蘇塞克斯公爵夫婦來說，放棄他們的高級王室職責，即使只是一年中的一部分，對於這個國家最不可改變的制度之一來說，也是一次極大的震動。哈里王子的這一舉動延續了其打破傳統的做法。他決意迎娶一位有混血背景的美國女演員為妻，這一行為讓數百萬英國人為之着迷，也讓一些人感到憤怒。不過，自2018年結婚以來，哈里王子夫婦在溫莎王朝變得越來越孤立，近期更是傳出與威廉王子、凱特王妃關係持續緊張的傳聞。

該報道說，周三晚間，白金漢宮發表了一份僅有兩行的簡短聲明，暗示這對夫婦的聲明讓王室措手不及。聲明寫道：“與蘇塞克斯公爵和公爵夫人的討論尚處於早期階段。我們理解他們希望採取不同方式生活，但這些是很複雜的問題，需要時間來解決。”

據哈里王子夫婦表示，他們將繼續“全力支持女王陛下”，並繼續支持相關慈善機構。但他們也表示，想讓8個月大的兒子阿爾奇王子在成長過程中實現“地域平衡”。他們說，在英國以外的地方生活一段時間將為他們的家庭提供“專註於下一篇章的空間”，包括啟動新的慈善機構。

這對夫婦沒有透露他們計畫在北美的哪個地方居住，但王室觀察人士表示，他們預計將選擇加拿大而非美國。此外仍有許多懸而未決的問題，尤其是這對夫婦打算如何養活自己。王室傳記作者彭妮·朱諾(Penny Junor)指出，這對夫婦的慈善工作並不產生收入，他們的生活方式也很奢侈。

該報道說，哈里王子是近三個月來第二名宣布退居幕後的英國王室成員。去年11月，在愛潑斯坦醜聞中，安德魯王子宣布將停止履行王室職責。