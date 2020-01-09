多方認為烏克蘭客機是遭伊朗誤擊

烏克蘭航空公司的波音 737客機 2020年1月8日在伊朗墜毀後的場景。

一架烏克蘭客機在伊朗墜毀，機上176人全數喪生。美國加拿大等多方分析認為：烏克蘭客機是遭伊朗誤擊而墜落的。

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這架客機上共有176人，包含63名加拿大人及11名烏克蘭人，8日起飛後很快就墜落，無人生還。悲劇發生前不久，伊朗對美軍駐紮的伊拉克基地發射飛彈。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）周四在記者會上表示：加拿大從多個來源得到的情資顯示，在伊朗首都德黑蘭附近墜機的烏克蘭客機是被伊朗地對空飛彈擊落，很有可能是無意間造成的。

不具名的美國官員周四也表示：這架飛機很可能是遭伊朗防空飛彈意外擊落；美國總統特朗普則說，他對這架客機墜機有一種可怕的感覺，但未提供任何細節。他說，他不認為這是機械問題。“這是一件悲慘的事。但是，另一方面，可能有人犯了錯。”

一名美國官員說，根據衛星數據，飛往基輔的烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）波音（Boeing）737-800班機從德黑蘭起飛兩分鐘後，偵測到兩枚地對空飛彈的熱訊號，接着飛機附近迅即發生爆炸，飛機墜落時已起火。

波音公司、美國聯邦航空總署（FAA）以及五角大廈都拒絕發表評論。

而伊朗學生通訊社（ISNA）援引伊朗民航部門負責人的話報導，“飛彈不可能擊中這架烏克蘭飛機”。