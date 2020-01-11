哈利"出走"或再掀王室巨浪 加拿大人歡迎哈利當總督推民意考驗

英國哈利王子夫婦出人意料宣布辭去王室資深成員職位，謀求經濟獨立與平靜生活在英國與國際造成轟動，也對英國王室帶來衝擊。事件給王室造成措手不及，各種消息報告女王因此很生氣，並責成王室緊急研究尋找對策。哈利戴父親，查爾斯親王據信立場強硬，可能威脅截斷俸祿資助財源。民眾對哈利事件多抱有支持，贊聲不絕，也對王室造成壓力。

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據法新社報道，哈利退居英王室幕後 61%加拿大人歡迎他當總督。加拿大「國家郵報」（National Post）昨天公布的民調顯示，超過半數加拿大受訪者支持英國哈利王子成為下一任總督。

據加拿大國家郵報消息，1515名加拿大民眾接受民調機構DART & Maru/Blue Voice Canada調查，有61%表示，現任總督帕耶特（Julie Payette）任期屆滿後，他們願意支持哈利王子（Prince Harry）接任總督職位。

加拿大曾是英國殖民地，現為大英國協王國之一，總督是英國女王伊麗莎白二世在加拿大的代表，沒有實權，是個儀式性和象徵性職位，職務包括按總理和內閣部長建議禦准參眾兩院通過的法案；簽署國家文件；宣讀施政報告；主持總理、司法部長和內閣部長的宣誓就職典禮。

帕耶特是退役太空人，2017年獲伊麗莎白二世任命為總督，官邸位於渥太華，通常任期5年。

該報道說，儘管哈利從未對這個職務表示有興趣，仍獲得多數民眾支持。在1950年代之前，加拿大總督是由英國人擔當，在此之後都是由加拿大籍公民出任。

頭銜為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利與梅根（Meghan），去年在加拿大與8個月大的兒子亞契（Archie）享受為期6周的耶誕假期，之後返英拋出震撼彈，宣布將卸下英國王室高階成員身分。



法新社說，哈利梅根宣布引退，英國女王下令找出解決方法。英國哈利王子和妻子梅根昨天拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「資深」王室成員，將退至幕後。對於哈利和梅根的決定，英國王室事先毫不知情，今天急忙尋找「可行的解決方法」。

英國女王伊麗莎白二世、哈利的父親查爾斯王子和哥哥威廉王子，都已指示他們的幕僚與哈利一家和首相約翰遜（Boris Johnson）政府合作，迅速為這場王室危機找到解決方法。

根據多家英國媒體報導，白金漢宮消息人士表示：「女王、威爾斯親王（Prince of Wales）和劍橋公爵（Duke of Cambridge）已指示他們的團隊，與政府和薩塞克斯（Sussex）一家合作，尋找可行的解決方法。威爾斯親王和劍橋公爵是查爾斯王子和威廉王子的頭銜，哈利王子則受封為薩塞克斯公爵。

這名消息人士還說，這個過程「預期會花好幾天，不會到好幾周」。

薩塞克斯公爵哈利王子與公爵夫人梅根在沒有徵求任何資深王室成員意見下，就逕行於昨天宣布卸下資深王室身分，震撼英國王室。

該報道說，他們在新架設的網站、Instagram和白金漢宮電子郵件通訊系統發布聲明表示，計畫把時間分配在英國和北美，避開長期被媒體跟拍，並會工作以求財務獨立。

在聲明發布1小時又40分鐘後，似乎感到不安的白金漢宮也發布簡短聲明表示，有關哈利和梅根引退的討論仍在「初期階段」，「這是非常複雜的議題，需要時間去處理」。

英國廣播公司（BBC）報導，據信王室備感「受傷」和失望，近日英國各大媒體充滿王室家族「分家」和女王「傷心沮喪」的報導。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）指出，他們「違抗女王下達的明確指示」，也就是目前不要公開任何有關未來的計畫。還有資深廷臣警告，哈利和梅根「將會因此受罰」。

法新社早前曾報道，英國哈利王子和妻子梅根昨天拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「資深」王室成員，將退至幕後。倫敦杜莎夫人蠟像館已將這對伉儷的蠟像搬離英國女王旁邊的位置。