英國揪心事 女王與哈利明攤牌會

英國媒體聚焦王室星期一不同尋常事件，女王與孫子哈里王子會見。哈利的父親查爾斯親王，哈里的哥哥威廉王子是否一起與會，引人注意，因為英國各報均猜測女王將在會議中向哈里施壓攤牌。

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據BBC前中文總監李文，資深媒體人李文讀報報道，1月12日女王將與哈里王子攤牌會談。報道引述《星期日電訊報》消息，英女王將與明天在桑德林漢姆莊園與薩克塞斯公爵哈里王子就其未來前途舉行面對面會談，以決定哈里王子在退出王室生活後的未來前途。報道透露，出席的還有哈里王子的父親查爾斯王儲及哥哥威廉王子，而目前已身在加拿大的哈里王子夫人梅根將通過電話連線參與會談。報道還指出，這將是哈里王子夫婦日前突然單方面宣布退出王室生活後，哈里王子首次與英女王、父親及哥哥三人會面。

據《星期日快報》也報道說，哈里王子明天將與英女王、查爾斯王儲及威廉王子舉行攤牌會談，而他的夫人梅根則會通過電話連線參與會談。他們將試圖就哈里王子夫婦在退出王室生活後的安排達成協議。

該報道說，《星期日郵報》則稱，明天舉行的王室峰會將是史無前例的，而且英國王室高級助手及政府官員已經為此準備好了一份清單，屆時將會讓哈里王子夫婦了解到退出王室生活可能面對的經濟後果，其中包括可能因此要承擔的稅務負擔。報道形容，這也將是哈里王子夫婦體悟真實後果的時刻。

據李文讀報引述《星期日泰晤士報》稱，威廉王子對一位朋友表示，他一直以來都支持弟弟哈里王子，而且能做的都已經做了，因此對於弟弟現在決定與他分道揚鑣，退出王室生活感到很難過。報道還透露，在明日舉行的攤牌會談中，將有四個問題需要解決，其中包括哈里王子夫婦未來在英國和海外還將代表英國王室和政府做多少官方工作、兩人的王室稱號是否需要更改、他們將從女王及查爾斯王儲那裡獲得多少金錢支持、以及他們將在多大程度上可以獲得商業收入或資助。

據《星期日鏡報》報道，在英女王要求就哈里王子夫婦前途舉行峰會之際，又傳出哈里王子夫婦竟然在告知女王有關退出王室生活的決定之前，首先告知歌星好友埃爾頓·約翰的消息，而這位歌星也一直支持哈里王子夫婦的決定。