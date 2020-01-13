鬧心！ 密友：如不能如願離開 哈里考慮曝光原因

英國女王伊麗莎白二世今天召見哈里王子，及部分王室成員，商討解決因哈里-梅根夫婦宣布撤出王室職責、要經濟獨立後，引發英國朝野震驚的王室危機。但在此之前，周一一早又有爆料稱，哈里夫婦正在考慮，如不能如願離開王室生活，他們將向媒體爆料想離開的原因。

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被法國媒體稱為“梅根退出”的英國王室危機，今天將見部分分曉，女王將召見兒子查爾斯王子，孫子威廉和哈利一起商討如何解決哈里夫婦退出王室生活之道，而孫媳梅根則因身在加拿大不能出席，故將使用電話連線參加會議。

但是在見面會之前，周一一早，英國廣播電台中文總監、資深媒體人李文在自己主持的專題《李文讀報》中披露，哈里王子夫婦可能會爆料。李文引述英國《每日電訊報》的報道說，哈里王子夫婦的好友、獨立電視台記者布拉德利警告，哈里夫婦正在考慮，如果脫離王室的計畫不能如願的話，他們會接受媒體的採訪，並講述他們要退出王室生活的原因，而且採訪將毫無保留地披露內情。

上周三（1月8日）哈里和梅根突然在自己的官網上宣布說，要告別王室高級成員的行列，引發朝野震驚，令白金漢宮措手不及，只表態說感到受傷。據報道，哈里夫婦在去年十月時曾公開表示媒體的關注給他們的生活帶來困擾。

而王子夫妻兩人說未來要在英國和北美兩地居住，也引發了他們可能移居的加國地區居民的好奇。

據中央社引述相關媒體的報道，梅根目前在加拿大的地方，是位於東南的大不列顛哥倫比亞省的省會維多利亞以北，溫哥華島的薩尼奇（Saanich）半島。哈利全家去年年底曾合家在那裡度過為期6個星期的耶誕假期。 半島上生活悠閒，交通有渡船連接本土，受到退休人士的喜愛，且人口不到兩萬。有居民表示，自從哈利與梅根來這度假後，許多居民都為之著迷，認為：如果居民中有“富豪和中產階級共處，的確是個有趣組合”。而且當地有很多隱藏的豪宅，所以居民都會試着找出他們住在哪裡。