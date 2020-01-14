英女王同意哈里王子和梅根脫離王室飛向新生活

英國女王伊麗莎白二世1月13日帶着遺憾表示同意孫子哈里王子與孫媳梅根脫離王室，飛向新生活。女王給他們一個過渡期。之前5天，哈里王子夫婦突然在他們的官網宣布離開王室生活，在英國與加拿大之間輪流居住計畫，事先未向女王透露，在英國引發軒然大波。

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據李文報摘消息，英國《每日電訊報》報道稱，英女王昨天在桑德林漢姆莊園與孫子哈里王子舉行了一個半小時的會面後，發表聲明表示，雖然更希望哈里王子夫婦繼續成為全職工作的王室成員，但同時尊重和理解他們希望過更獨立家庭生活的意願。

報道還透露，英女王的兒子查爾斯王儲和哈里王子的哥哥威廉王子也出席了會面，但不清楚目前身在加拿大哈里王子的夫人梅根是否通過電話連線加入了會談。不過，英國王室並沒有披露，哈里王子夫婦退出王室生活的過渡期將會多久。

據法新社報道，被英媒形容因哈里王子夫婦脫離王室而“受傷”的93歲英國女王，同意哈里王子和夫人梅根脫離王室，允許他們作為王室成員出去掙錢。

至於哈里王子夫婦在加拿大的保安費用，加拿大總理特魯多周一向該國環球電視台表示說，我想，這個問題應該包含在相關考量當中，正在談。他還說，加拿大人完全同意哈里王子夫婦部分時間生活在加拿大。