德國司法:正在調查三名涉嫌為中國竊取情報的人

德國司法部門1月15日宣布正在對3名涉嫌為中國竊取情報的人展開調查。據德國媒體披露，其中一名德國人曾任駐歐盟外交官，在布魯塞爾和多個歐盟成員國工作。

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德國聯邦檢察院反諜機構發言人施密特（Markus Schmitt）今天告訴法新社，德國反諜機構正在調查3名替中國從事間諜活動的人。今天德國檢方調查人員在包括柏林和布魯塞爾在內的多個城市，對這三人的辦公室和住所進行了多次搜查。

但是德國司法機構沒有逮捕這三名嫌疑人，也沒有透露他們的身份。據德國《明鏡》雜誌的報道，一名前德國歐洲外交官是此次調查的對象之一。

這位德國人曾在歐盟委員會工作，後來在歐盟外交機構歐洲對外行動局（EEAS）任職，並在多個歐盟成員國工作。

2017年，他在歐盟的職業生涯結束後，加入一家為“大企業”提供諮詢服務的遊說公司。從那時起，他開始向中國情報機構傳輸機密信息。

據《明鏡》雜誌說，他被懷疑招募了另外兩人，協助他完成任務，其中一人曾去中國會見了他的情報接收者。第二人表示“何以”幫他傳遞信息。

如果這個案子被德國司法調查證實，那將是歐洲眾多疑涉中國間諜案中，罕見的一起被拆穿的案例。

此案的曝光，正是華為可能參與德國的5G建設引發爭議之際，美國則指控中國華為集團為北京進行間諜活動。