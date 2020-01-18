隔牆有耳但總統大度 烏總理因私下說總統不懂經濟 主動辭職未被接受

烏克蘭總理洪查魯克昨天請辭，因為曝光的錄音檔顯示，他批評澤倫斯基總統根本不懂經濟。不過澤倫斯基沒有接受洪查魯克的請辭，而是說再給洪查魯克一個機會。

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據法新社報道，批總統不懂經濟錄音檔曝光，烏克蘭總理遞辭呈。烏克蘭總理洪查魯克今天請辭，因為曝光的錄音檔顯示，他批評澤倫斯基總統根本不懂經濟。洪查魯克（Oleksiy Honcharuk）在臉書貼文說：「為消除外界對我們尊敬與信任總統的懷疑，我已擬妥辭職信，並呈給有權將信送交國會的總統。」

關於曝光的錄音檔，他解釋，這段錄音「會形成一種我的團隊及我個人不尊重總統的假象」。洪查魯克說：「這並非事實，我擔任總理就是為了要執行總統的施政計畫。對我而言，他是個開明且正派的典範。」

該報道說，至於澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室則表示，已收到這封辭呈，將予以斟酌。

這段於本周曝光的錄音檔，披露去年12月間，部會首長與烏克蘭國家銀行（National Bank of Ukraine）高層主管召開非正式會議時的發言。當地媒體曝料，與會人士商討如何向澤倫斯基說明近來的經濟情勢。政壇菜鳥澤倫斯基原本是喜劇演員，去年跌破眾人眼鏡當選總統。

據報35歲的洪查魯克在錄音中表示，報告務必簡要，因「澤倫斯基對經濟的了解很粗淺」。

最新的消息說，總統澤倫斯基沒收了總理的辭呈並挽留，並說再給總理一個機會。