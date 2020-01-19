利比亞問題國際會議在柏林召開

有關利比亞問題的國際會議周日在柏林召開。德國政府邀請利比亞交戰雙方領導人薩拉傑和哈夫塔爾以及有關國家的元首或政府首腦、歐盟、非盟和阿盟的代表出席會議。

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利比亞前獨裁者卡紮菲2011年遭推翻以後，利比亞西部與東部兩大勢力長期對峙。薩拉傑領導的民族團結政府得到聯合國承認，受土耳其、卡塔爾、意大利等國支持；哈夫塔爾領導的東部武裝力量“國民軍”得到埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、俄羅斯、法國等支持。

土耳其總統埃爾多安表示，他認為有關利比亞問題的柏林峰會，可以成為鞏固該國脆弱停火局面的重要一步。埃爾多安表示，假如歐洲希望結束利比亞的衝突，就應當支持土耳其在利比亞的作為。他說：“我們將訓練利比亞的安全部隊，並幫助他們打擊恐怖主義、人口販運和其他嚴重影響國際安全的威脅。”

薩拉傑在接受德國《世界報》採訪時呼籲國際社會通過組建聯合國主導下的國際部隊來保護利比亞。他指出，“如果哈夫塔爾不停止其進攻，國際社會應採取積極立場，用國際部隊來保護利比亞平民”。他批評歐盟在解決利比亞衝突中的所起的作用，稱該作用“太微不足道”。

聯合國秘書長利比亞問題特別代表薩拉姆表示，19日召開的利比亞問題國際會議主要議題包括呼籲外國停止干預和利比亞衝突雙方停止求助外國勢力。聯合國去年一份報告顯示，土耳其以及約旦和阿聯酋違反聯合國武器禁運規定，分別向民族團結政府和國民軍”提供武器和物資。聯合國譴責外部勢力干預利比亞局勢，呼籲利比亞衝突雙方對話。