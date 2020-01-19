尋自由哈里梅根首踐硬脫 英媒直指遭逐出

英國媒體廣泛關注王室哈里夫婦尋求自由，但付出沉重代價事件。《星期日電訊報》今天以“哈里和梅根被逐出”為題報道說，英女王昨晚發表聲明宣布，哈里王子夫婦在退出王室生活後將不再使用殿下的頭銜，而且要退還他們在溫莎堡鄉間別墅的240萬英鎊裝修款項。哈里王子也不再保留王室成員按照傳統而擔任的任何軍事職務。

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據李文讀報1月19日報道說，哈里王子夫婦將失殿下頭銜。《星期日泰晤士報》報道說，哈里王子夫婦就退出王室生活與女王達成了協議。雖然他們將退還鄉間別墅的裝修款項，但仍可保留其作為在英國的寓所。此外，他們將來不能再使用殿下頭銜，也不會再獲得公帑資助。

《星期日快報》則認為，哈里王子夫婦終於獲得了自由，但也為此付出了相當的代價。報道指出，根據女王與哈里王子夫婦達成的協議，從今年春天開始，他們只保留薩塞克斯公爵和公爵夫人的稱號，但將失去殿下的王室頭銜，而且也不將再代表女王履行任何王室職責。報道也指出，女王在聲明中也祝願哈里王子夫婦，從此可以過上“開心及寧靜的生活”。

據《星期日鏡報》也指出，女王下令哈里王子夫婦在“硬退出”的情況下脫離王室生活，但她在聲明中則表示，“哈里、梅根和阿奇永遠是我家中受人喜愛的成員之一”。報道還透露，哈里王子夫婦將來大部分時間會住在北美，而且可以自由工作。

李文讀報指《太陽報》則形容，現在是哈里王子夫婦的“退還期”，因為他們要退還鄉間別墅的240萬裝修款項，並放棄殿下頭銜。但報道也同時指出，將來查爾斯王儲仍會自己掏腰包私人資助哈里王子夫婦，而且他們的保安成本仍會繼續由公帑支付。