普京許諾不會終身制不想死在位上

俄羅斯總統普京許諾不會在2024年任期結束後再繼續掌權。普京說，他理解人們的擔憂，但他不希望俄羅斯回到蘇聯時代的做法，即統治者在沒有繼任計畫的情況下死在任上。

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據美國之音今天報道說，俄羅斯總統普京否認他將無限期掌權。普京並否認他計畫在2024年卸任總統後繼續掌權。

現年67歲的普京駁斥了他在星期三提出的全面憲法改革將使他能夠繼續控制俄羅斯的指責。普京已經統治了俄羅斯長達20年。

據該報道說，普京星期六在回到家鄉聖彼得堡時說，他理解人們的擔憂，但他不希望俄羅斯回到蘇聯時代的做法，即統治者在沒有繼任計畫的情況下死在任上。普京說：“在我看來，如果回到1980年代中期的情況，那將是非常令人擔憂的，當時的國家領導人一個接一個地掌權到生命的終點，並且在沒有獲得權力過渡的必要條件下離職。”。

據他補充說，“所以，非常感謝你，但我認為最好不要回到80年代中期的狀況。”

該報道稱，但他的許多批評者對他的保證持懷疑態度。

普京的提議是自1993年葉利欽總統領導下通過該國憲法以來首次對憲法進行重大修改。批評者們擔心，普京要修改憲法旨在確保他在離開克里姆林宮後繼續牢牢掌握權力。普京的任期將於2024年結束，他不能再次參選，因為憲法禁止任何人連任兩屆以上。

據批評人士說，普京星期三公布的憲法修改方案，雖然在現階段仍然模糊不清，可能會讓他保留國家領導人的權力，要麼是作為總理（他以前曾用這個方法來規避任期限制），要麼是作為國家議會主席，要麼是作為經過改革後職責仍不明確的國務委員會的領導人。

據報道說，普京的政敵們把這次修改憲法的提議稱為“憲法政變”，這將使總統職位的重要性降低。一些前克里姆林宮顧問說，克里姆林宮內部的強大派系或寡頭們都不希望普京下台，擔心普京的離去會引發統治階級內部的內訌。在普京宣布修憲提議之前，他的一位前顧問帕夫洛夫斯基最近接受美國之音採訪時說，在某種程度上，普京被困在自己創建的體系中。帕夫洛夫斯基說，普京不能離任，因為他擔心一切都會分崩離析。