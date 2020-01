達沃斯論壇50壽慶 稱宇宙第一的特朗普登場惹聚焦

達沃斯世界經濟論壇今年屆有50整數。世界經濟論壇第50屆年會在瑞士阿爾卑斯山度假勝地達沃斯舉行,論壇顯示改革新意,準備將世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布最初提出的宣言改頭換面,提出“利益相關者資本主義”的概念,並從一開始就提醒公眾其要旨:有益於社會的生意才是好生意。由此主張美國第一大美國總統特朗普今天與會,更為引發聚焦。

據瑞士新聞今天報道說,世界經濟論壇第50屆年會活動上,與會者努力證明新型資本主義的優越性。

世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布(Klaus Schwab)於1973年編寫了首份宣言,該宣言被視作商業領袖的道德準則。商界和政治精英在達沃斯的首次聚會已過去半個世紀,世界經濟論壇繼續鼓勵他們聚在一起高談闊論。但是,隨着越來越多的人走上街頭,呼籲採取相應行動,論壇主辦方試圖證明,這個憑邀請函才能參加的活動不只會喊漂亮口號。

1973年,世界處於冷戰之中,各國身處不同的意識形態陣營,當時世界經濟論壇的克勞斯·施瓦布(Klaus Schwab)教授提出論壇宣言,主張公司不應該僅僅關心損益表。當時許多國家的青年紛紛參與反戰抗議,而不是為了氣候而示威遊行,這個宣言可謂相當具有開創性。

就在第一屆世界經濟論壇舉辦三年前,諾貝爾獎得主米爾頓·弗里德曼(Milton Friedman)提出了常被引用的一項理論,即企業唯一的社會責任就是創造更多利潤。

在隨後的幾十年中,弗里德曼的理論佔據主導地位,而施瓦布的理念則不受人待見,因為企業堅持股東利益至上。

施瓦布在上周的一次新聞發布會上反觀他的理論時表示:“這個理念的主流化是無數艱辛努力的結果。”

據該報道說,正值企業界憂慮加劇之際,新的《達沃斯宣言》展現在世人面前。如今,氣候變化活動人士湧入街頭進行抗議,政客們試圖從藥品價格到數據保護等的各個領域加強公司監管。

多年來,瑞士非政府組織“公眾眼”的奧利維爾·卡拉森(Oliver Classen)都在達沃斯組織針對世界經濟論壇的抗議活動,質疑公司和論壇的某些聲明背後的動機。

該報道說,聯合國機構在與企業合作方面飽受批評,其中包括國際勞工組織接受煙草業的資金。

世界經濟論壇的施瓦布認為,這些問題太複雜了,任何一個部門或參與者都無法獨立解決。施瓦布向英國《金融時報》表示:“無論是環境問題還是貧困問題,都具有不能單靠政府、企業或民間社會來解決的重大挑戰。”

據瑞士新聞現在進行時的報道,美國總統特朗普於瑞士當地時間1月21日上午11:30在世界經濟論壇達沃斯年會上致開幕詞。

今晨瑞士當地時間近8:30分,特朗普乘專機抵達蘇黎世機場,並隨即轉乘直升機飛往達沃斯。當地時間上午近10點,特朗普率領美國高級代表團所乘坐的直升機,順利降落於位於瑞士格勞賓登州東部的達沃斯鎮。

啟程赴瑞之前,特朗普曾在個人推特中發文,激動地表示:“出發前往瑞士達沃斯,與世界及商界領袖會面,給美國帶來好政策以及額外數千億美元!我們現在是宇宙第一(NUMBER ONE in the Universe),遙遙領先!!”

特朗普將依照計畫,於今日近午間時分向世界經濟論壇第50周年年會的與會者發表演講,並定於今日下午與瑞士輪值總統西蒙奈特·索馬魯嘎(Simonetta Sommaruga)進行會晤。

據該報道,預計特朗普將會在瑞士停留直至本周三(1月22日)。在瑞士期間,他計畫將與歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮·德萊恩(Ursula von der Leyen)以及伊拉克總統巴爾哈姆·薩利赫(Barham Salih)會面。然而,由於伊朗官員此前已決定不會赴達沃斯參會,因此,特朗普將不會與伊朗方面的官員安排會晤。繼伊朗革命衛隊的精銳部隊“聖城軍”指揮官卡西姆·蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)遭美軍襲殺身亡之後,伊朗與美國間的緊張局勢驟然升級。