歐盟可能按最新5G指導方針對供應商設限 華為疑中槍

5G 時代即將到來，歐洲多國依然在觀望和猶豫是否採取中國電信巨頭華為的5G設備之際，最新的歐盟指導方針顯示，歐盟電信網路中的核心零組件可能限制或排除高風險5G供應商參與。路透社報道指出，這對中國華為造成潛在打擊。

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報道稱，路透社見到的歐盟文件中提出了非約束性建議，目的是要解決國家和全歐盟層級的網路安全風險，尤其是和中國華為有關的擔憂。路透社報道強調這份歐盟的文件中並沒有明確指稱是哪個國家或企業。

具體說，這份文件列出了歐盟成員國同意的指導方針，對第三國介入5G設備供應鏈以及仰賴單一供應商的風險發出警告，認為這樣的風險值得採取強硬立場。

文件中還表示，歐盟國家應該要以國家或歐盟層級來評估這些風險，並對高風險供應商設限，必要時應該要排除在外，才能有效減輕重要資產的風險。 歐盟政府還被建議要分散供應商，不要仰賴單一一家公司，並採用技術和非技術因素來進行評估。

儘管歐盟上述指導方針並沒有提到任何個別公司或國家，但由於歐盟國家是面臨美國的壓力而起草了指導方針，加上美國政府去年因擔心中國會使用華為設備從事間諜活動而對華為實施禁令，在極大程度上給華為5G在全球的發展造成了障礙，不少美國盟友都已經宣布不採用華為的5G技術，英法德等歐洲國家還在觀望和評估中。

法新社周二曾報道，法國政府將於2月中旬對5G設施供應商，尤其對是否使用華為做出決定。報道引述法國信息安全部門負責人表示，總理菲利普將於2月10號開始對相關企業做出予與批准和拒絕的決定。