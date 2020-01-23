英國議會通過脫歐案 女王簽署生效

在經歷3年多的激烈辯論之後，英國議會昨天1月22日對首相約翰遜的脫歐案開放綠燈，為英國一月底脫歐掃清了障礙。脫歐法案今天1月23日被女王簽署，正式生效。

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由保守黨首相鮑里斯-約翰遜與布魯塞爾商定的規範英歐離婚條款的脫歐法律文本，今天在英國女王伊麗莎白二世簽署後，立即生效，具有法律效力。

昨天英國議會通過了這個法案。之前，約翰遜通過提前舉行立法大選，將反脫歐的議員排除出下議院。

鮑里斯-約翰遜在議會通過他的脫歐法案後發布聲明稱，有時，我們感覺永遠邁不過達到脫歐的那條線，然而我們邁過去了。我們現在可以忘掉三年來的所有怨恨和分歧，集中精力創造一個光明燦爛的未來。

美國總統特朗普力挺英國脫歐。美國財長姆努欽在英國議會通過約翰遜的脫歐法案後宣布，華盛頓有意在今年年底之前，與倫敦達成一個美英貿易協議。