歐盟委員會和理事會主席簽署協議 英國1月31號脫歐成定局

歐盟委員會主席馮德萊恩周五（1月24號）宣布，歐盟委員會和歐盟理事會主席於當天簽署了英國批準的英國退歐協議，以便歐洲議會隨後批准該協議。

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法新社報道，馮德萊恩通過她的推特宣布了這個消息，表示從此打開了通向歐洲議會批准協議的通道。

該協議將於1月29號由歐洲議會討論進入簽署程序。下周四，歐盟成員國的外交人員將書面簽署協議，讓英國於1月31號午夜順利離開歐盟。

馮德萊恩在她的官方推特上也強調，事情無疑發生變化，但友誼依然存在。她說：“我們今後將以合作者和盟友的關係翻開新的一頁。”她的推特還用法語寫道：“我們希望共同書寫新的篇章。”

實際上，在歐盟高層簽署之前，歐洲議會憲政事務委員會周四表決通過了先前與英國敲定的脫歐協議，英國脫歐得以邁向最後關卡。 憲政事務委員會議員以23票對3票提議歐洲議會下周召開全會正式簽署脫歐協議。英國將根據脫歐協議，在1月31日終止長達40年的成員國身分。

在1月31號正式離開歐盟後，直到2020年底都是過渡期，在此期間，英國將繼續執行歐盟的規則，但不參與歐盟的決定。過渡期的目的是要保證脫歐順利進行，雙方也將利用這段時間商定未來的關係，特別是貿易協議。有評論指，要完成這樣一個協議，不到一年的時間過於短暫。

脫歐法案當天稍早獲得英國女王伊麗莎白二世禦准後，這將是歐盟和英國正式分手前歐盟方採取的最後一步行動，為長達3年來艱困且複雜的談判寫下句點。

兩位歐盟高層官員周五與英國首相約翰遜（Boris Johnson）簽署脫歐條約，見證者包括歐盟脫歐盟脫歐談判負責人巴尼耶。約翰遜是英國2016年脫歐公投，領導脫歐陣營的代表人物。

英國國會上下議院周三通過脫歐法案後，約翰遜曾表示：“雖然有時候感覺我們好像永遠到不了脫歐的終點線，但如今我們做到了。”他說，現在可以將過去3年的積怨和分化拋在身後，把焦點放在實現一個明亮和振奮人心的未來。

以往英國和其餘27個歐盟成員國交易並分享許多資源，從資料數據到捕魚海域不等，約翰遜將負責重新界定所有相關條款。