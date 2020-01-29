歐盟對華為5G設備有條件放行

歐盟委員會29日針對歐洲第五代移動網絡鋪設做出裁決，對中國華為集團5G設備打開大門，但對此制定了非常嚴格的條件，允許成員國評估風險，排除他們認為有“高風險”的設備。華為集團隨即發表公報，對歐委會這項決定表示歡迎，認為歐盟在5G技術安全問題上，基於事實，做出了影響客觀的決定。

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歐盟委員會公布了一系列相關規定。該委員會工業事務專員Thierry Breton 在媒體展示會上表示，歐洲不拒絕任何人，但要遵守規則。

Thierry Breton介紹了歐盟針對5G網絡安全制定的措施指南。這項安全指南由歐盟成員國與歐委會合作制定，專門針對5G移動網絡技術鋪設，列舉一系列如何排除風險的建議。各成員國承諾遵守這些建議，但這些建議並不具有約束力。

歐委會呼籲各成員國評估相關設備的風險高低，決定是否排除或限制這些設備進入市場。歐委會也建議每個成員國、每個運營商應當有多個供應商，以降低風險。

指南並未點明華為集團。委員會工業事務專員Thierry Breton當日在回答《世界報》記者提問時表示，歐盟所說的所謂風險供應商是指那些與某個國家政府有很強的依附性的企業，或者可能被某國政府強迫提供客戶信息的企業。

美國一直指控目前已經成為全球第二大手機生產商的華為集團為中國政府收集情報，並努力說服盟國拒絕讓華為參與本國5G網絡鋪設。

德國《商報》２９日報道稱，德國政府掌握顯示華為集團與中國情報部門合作的證據。這篇報道引述德國外交部的一份機密文件指出， ２０１９年底，美國向德國情報部門轉發了相關資訊。但目前德國政府並未就相關報道做出評論。華為集團已做出反駁，強調華為集團從未有過任何破壞網絡安全和個人信息安全的行為，也永遠不會這樣做。

２９日，美國對歐盟委員會這項決定表示失望，而華為集團則立即發表公報，表示歡迎。

鑒於華為集團在５Ｇ網絡開發領域領先其競爭對手，歐洲各國一直對是否對華為設備放行猶猶豫豫。儘管Thierry Breton多次強調，歐盟在該領域並不落後，全球５０％的５Ｇ技術專利來自歐洲。但從工業角度講，歐洲各國很難將華為完全排斥在外。

在此之前，英國２８日已決定允許華為集團參與英國的5G網絡鋪設，但網絡的核心操作系統的設備排除華為。

德國朝野在此問題上仍然立場分歧。

法國雖然近期制定了加強５Ｇ網絡設備安全監控的措施，但並沒有針對華為採取特別措施。