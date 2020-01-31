英國今夜脫歐 11個月過渡期一切照舊

英國定於今夜1月31日國際標準時間23點脫離歐盟，結束47年來作為歐盟成員國的歷史。2016年英國在移民潮衝擊下舉行脫歐公投，脫歐派以52%獲勝。但在未來11個月的系列談判過渡期，英國仍需遵守歐盟規則和應盡的義務。

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法國有經濟學者向媒體表示，英國的離去對歐盟來說猶如“截肢”，但歐洲希望英國有個好的未來，因為英國的經濟強盛，對歐洲其他地區也有利。

英國脫歐，被法國媒體形容為是一場吵架連續劇的終結。法國世界報說，至少是這場吵架大戲第一幕的終結。

未來幾個月，這場重大地緣政治的破裂，將不會立即帶來什麼影響。在未來11個月的談判過渡期內，英國仍需遵守歐盟的各項規則和義務，直今年年底，雙方達成各項合作的處置協議為止。英國僅次於德國，是歐盟預算的第二大分攤國，英國在過渡期，將繼續向歐洲機構支付這筆款項，同時也繼續獲得歐洲對英國的補助金。

至於英國公民和歐洲公民之間的流動，在雙方談判確立相互的權利細節之前，他們將繼續在歐盟和英國之間擁有行動自由。

在這11個月內，雙方將就英國與歐盟27個成員國之間未來的關係展開談判。談判將涉及經貿糾紛，安全情報合作，民航標準，捕魚海域，歐盟伊拉斯謨大學生交流計畫，電力和天然氣供應，醫藥規則…。

英國首相鮑里斯-約翰遜（Boris Johnson）預計今夜在英國脫歐的前夕向全國發布講話。他之前曾排除延長與歐盟談判11個月過渡期的可能性。也就是說，不管談得怎樣，不想再延長了。而布魯塞爾則警告說，雙方談判的時間表非常擁擠。