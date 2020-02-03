倫敦砍人兇手又是獲假釋的涉恐罪犯

英國倫敦南部斯特雷漢姆區（Streatham）周日2月2日發生1兇男持刀砍傷2人的恐襲事件。嫌兇被警方當場擊斃。警方說該兇曾因涉恐罪入獄，作案時正在假釋當中。警方敦促政府對此類人增加制裁措施。首相約翰遜承諾修法加重刑法。

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該案有3人受傷，其中兩人被兇徒用刀砍傷，另一名傷者是被警方開槍擊碎的玻璃所傷。據警方透露，此兇犯20歲，名叫蘇德什-安曼（Sudesh Amman），是一名伊斯蘭極端份子，曾因涉恐罪入獄，不久前獲假釋出獄，受到警方監視。倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）的聲明稱：“我們認為該案與伊斯蘭教徒有關。”

案發時，有目擊者在斯特雷特姆區看到一名男子“手持一把大砍刀，胸口綁着銀色罐子”。後來警方的聲明提到：“發現嫌犯身上綁着一個裝置…但很快就確定這是個假的裝置。”

英國警方周一發布聲明中說，目前正在針對這一事件進行搜查，搜查地點在倫敦南部和北部的兩個住宅地址。但是目前為止還沒有逮捕任何人。調查仍在緊張進行。

該案促使英國總理鮑里斯-約翰遜周一出面表示，將在處理恐怖行兇案方面做出根本的改變。去年11月底，也是一名被假釋的聖戰份子在倫敦橋殺死兩人事件發生後，約翰遜政府承諾要加重對這類人的刑法。他將提交給國會審議的修法草案包括對涉恐份子延長刑期，禁止他們提前獲釋。