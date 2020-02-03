馬克龍首訪波蘭 期望減少法波分歧 恢復對話

法國總統馬克龍周一（2月3日）起訪問波蘭。作為法國在歐洲建設多項議題上的最主要反對國，波蘭與法國的關係兩年來持續緊張，馬克龍期望藉此次對波蘭的首次訪問減少雙方分歧，恢復對話。

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周一馬克龍將在華沙會見波蘭總統安德烈 杜達、總理莫拉維奇、兩位議會議長及國會議員。

自波蘭保守民粹政黨法律與正義黨（PiS）2015年上台以來，法國與波蘭持續緊張。而馬克龍對曾公開批評波蘭備受爭議的司法改革，並指責華沙阻礙2050年實現碳中和計畫。在接待難民問題上，馬克龍則多次針對波蘭、匈牙利等提出應將歐洲援助與國家法制及接受難民情況掛鉤。同時馬克龍此前有關北約已經“腦死”的表述也讓對憂心俄羅斯覬覦野心的波蘭感到震驚。

但馬克龍同時也奉行實用外交，堅持所謂“與所有方對話”的做法，期望逐步恢復對波蘭的關係。此外，隨着英國脫歐，波蘭在歐盟的比重相應增加，波蘭成為歐盟人口第五大國，GDP第六大國。

在此次訪問前夕，愛麗舍宮上周已釋出善意，表示，“沒有波蘭我們在歐洲主要問題上就無法取得前進”。法國總統府本周並再次重申，如果波蘭加入歐洲“綠色協議”，法國將認可華沙有權獲得比其他國家更多補貼，以協助其減少二氧化碳排放。在移民政策上，馬克龍也表示可以以更靈活的方式參與歐洲計畫，而不是直接接受難民。

同時在歐盟制定2021-2027新預算談判中，法國和波蘭也將聯手要求保留對歐盟共同農業政策（CAP）的重要資金。

同時法國還希望在對波蘭關係中強化其國防和核工業優勢，法國認為能源仍然嚴重依賴煤炭的波蘭，在減少排放努力中亟需發展核能。此次隨同馬克龍訪問華沙代表團中就包括法國EDF核項目主任及法國核安全局局長。

此外，加強軍備合作也是馬克龍此行的議題之一，波蘭軍購始終傾向於美國的武器裝備。就在馬克龍訪問前夕，華沙在上周五剛剛與華盛頓簽署了32架F-35戰鬥機的購買協議，價值46億美元。

按計畫馬克龍周二還將前往波蘭第二大城市克拉科夫，並向位於該城波蘭最古老的大學 雅蓋隆大學的青年學生髮表演講，他將呼籲波蘭年輕人積極參與歐洲的建設。