博雷利訪問伊朗 雙方就伊核問題進行磋商

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利訪問伊朗，與伊朗領導人就伊核問題進行磋商。伊朗總統魯哈尼3日在會見博雷利時不表示，歐洲國家未能履行伊核協議中的承諾。如果歐洲國家能夠幫助維護伊核協議框架下伊朗的經濟利益，伊朗願重新履行在伊核協議中作出的承諾。

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當天早些時候，博雷利與伊朗外長紮里夫就雙邊關係及國際和地區熱點問題交換了意見。伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國在2015年7月達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計畫，國際社會解除對伊制裁。2018年5月，美國單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增了一系列對伊制裁措施。作為回應，伊朗自2019年5月起分階段中止履行伊核協議部分條款。

另據路透社報道，伊朗司法機構發言人周二表示，兩名慈善機構工作人員已經被定罪，罪名是為美國中央情報局從事間諜活動。發言人Esmaili表示，“兩名以慈善組織暨慈善基金會為幌子的美國中央情報局間諜已經被鎖定，接受審判，並依間諜罪求刑十年、以及危害國家安全罪求刑五年。該發言人在司法機構網站的直播記者會上表示，由於判決還未完成，目前不會公布涉案者的姓名。