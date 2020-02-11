英國新冠病毒感染者翻倍 超級傳播者宣布自己痊癒

英國新冠病毒感染者翻倍。在4名新確診病例後，英國有8人感染。診所兩名醫護人員被新加坡返回的英國商人感染後，有媒體擔心英國疫情大爆發。而這名一路感染十多人的英國商人今天宣布自己已經痊癒。

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據英國資深媒體人李文引述獨立電子報報道，英國衛生部門昨天證實，新增確診新冠病毒肺炎病例都與曾經在新加坡參加會議感染新冠病毒的英國商人有關。而英國新增的4個病例包括布萊斯頓一個醫療中心的兩名醫護人員。這個診所已經暫時被關閉，由穿着防護服的人員進行消毒。衛生部門正在追查與新增病人有過接觸到所有人士。呼籲最近到過這個醫療中心的人與衛生部門聯繫。

每日郵報指出，在兩名醫生被確診感染新冠病毒肺炎之後，英國已經面臨病毒大爆發的危機。該報質問，究竟英國還會有多少人會感染新冠病毒肺炎。該報指出，至今已經有11名英國人因為英國商人而感染到病毒肺炎，其中6人正在法國和西班牙接受治療，另外5人返回了英國。這意味着英國商人已經成為新冠病毒的超級傳播者。

而那名在新加坡感染病毒的英國商人Steve-Walsh今天11日在倫敦一家醫院發布聲明稱，他已經痊癒，並說他的思念被他傳染的人。此人系英國天然氣分析公司Servomex的僱員，去新加坡參加該公司資助的一個論壇，期間被來自中國與會者感染，渾然不知。會議結束後，他在返回英國之前飛到法國上薩瓦省滑雪場，感染了同一個屋檐下的5名英國人，然後回國繼續感染，被英媒體稱為新冠病毒超級傳播者。

據每日電訊報報道，英國政府昨天臨時推出新法例，史無前例地授權警方可以採取適當武力，使懷疑感染新冠病毒肺炎的人強制接受為期14天地隔離觀察。這個新法例已經在昨天立即生效。此前一名正在接受隔離觀察到意思感染人士威脅要逃離隔離中心。