法新社：疫情影響3月底在北京舉行的中歐峰會預備會

法新社18日從布魯塞爾報道：由於新冠病毒疫情，預訂3月底在北京舉行的中歐峰會預備會將會取消，但歐盟方面尚未公布正式決定，中國駐歐盟大使17日還否認中歐峰會預備會取消的可能性。

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法新社說：在2019年底，中國外長王毅到訪布魯塞爾時曾經宣布將在2020年九月舉行兩個中歐峰會。歐盟兩位主席與外交代表將在今年3月30日和31日前往北京，這一行程計畫由於疫情問題而被放棄。



該信息是法新社從兩個歐盟方面為這個行程進行準備的人員得到的，但沒有得到歐盟官方的確認。中國駐歐盟大使張明本周二曾經保證中歐峰會的計畫沒有改變。他說：中歐雙方同意在三月底開始中歐峰會的新回合，為此的準備工作沒有停止。



法新社還報道說：在今年7月歐盟輪值主席國德國總理默克爾訪華時，歐盟兩位主席也計畫同行。而在9月16日將在北京舉行歐盟領導人和習近平之間的峰會。



去年12月爆發的中國新冠病毒疫情已經使7萬中國人感染，接近1900人死亡。中國以外的30個國家地區也出現感染，共5人死亡，分布在菲律賓，香港，日本，台灣，法國。新冠病毒疫情仍然引發許多人的擔憂。幾周來，受疫情影響，巴塞羅那取消了國際電信展覽會，上海的汽車大賽被取消，與中國之間的許多民航飛機也被暫停。





