歐盟27國領導人峰會討論英國脫歐後首個跨年度預算框架

歐洲聯盟27個成員國領導人20日在布魯塞爾召開峰會，重點討論歐盟2021-2027跨年度財政預算框架。如何填補英國退出歐盟造成的資金空缺、如何分配預算款項是各方僵持不下的重要議題。

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2021-2027跨年度預算是歐盟在英國正式退出後的首個7年預算。圍繞跨年度預算的討論因此比以往更加困難。英國一直是歐盟繼德國之後的第二大凈出資國，以往在歐盟7年預算案中所繳資金在600億到750億歐元之間。歐盟因此不僅需要思考如何填補資金缺口，也必須在傳統資金分配領域與新的重點領域的資金需求之間找到平衡。 峰會開始前，德國總理默克爾就已經預言，相關談判將會非常艱難和複雜。

總體來說，27國首先需要就總數大約1萬億歐元的預算框架達成共識，其次是商定如何在農業、扶持落後地區、數字化等多個領域分配這筆預算。

就預算總額來說，奧地利、荷蘭、丹麥、瑞典等國都希望出資額不要超過歐盟國民收入毛值的1%。作為歐盟執行機構的歐盟委員會希望這一比例達到1.114%，而歐洲理事會主席米歇爾則折中，建議將出資額定在歐盟國民收入毛值的1.074%。三項主張的區別雖然只在小數點之後，但事實上0.01個百分點就相當於一百多億歐元的款項。

就預算資金分配來說，各國各有側重。法國堅持歐盟共同農業政策應當是重中之重。法國是共同農業政策的最大受惠國。目前歐盟相當於歐盟預算60%的款項都用於共同農業政策和扶持落後地區項目。而這兩個項目的款項與上一個跨年度預算相比減少近1千萬歐元。東、南歐成員國希望這兩個項目的總款項能維持原有水平。

27國在本次布魯塞爾峰會上達成共識的可能性不大。以往的經驗顯示，歐盟總是需要經過兩次峰會，才能就跨年度預算框架達成共識。