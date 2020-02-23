意大利封城 學校停課 企業關閉 意甲聯賽延期

意大利已確診132個新冠病毒肺炎確診病例，其中2人死亡。意大利北部11個城鎮被封，封鎖應從周日2月23日開始。意大利政府宣布封鎖區的企業商家和學校都關門。當地人在超市門外排隊，全都戴口罩。警方正在拉封鎖隔離圈。

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意大利是歐洲首個因新冠疫情封城的國家。意大利政府昨天周六晚通過政令，宣布封鎖11個疫情城鎮，其中10個在倫巴第（米蘭大區），1個在帕多瓦附近（維尼托 威尼斯大區）。



意大利總理孔特表示，這次封城關涉52000人。沒有特許，所有人都不許進也不許出。今天法新社記者從米蘭前往封城地區，看到有汽車進出科多諾（Codogno）和附近小鎮卡薩爾普斯特倫戈（Casalpusterlengo）。當地人Lidl超市門前排隊，40個顧客1組，所有人都戴着口罩。超市一位經理對着門外大約50來人說：“大家不要擠”。有警察在現場部署。一名年輕女警告訴法新社，有十幾個警隊在這裡，建立封鎖線，“先縮小包圍圈，然後可能會擴大”。意大利當局呼籲民眾遵守某種自我隔離措施。政府規定，如果違反這些限制，最高可判三個月監禁。



這次意大利的新冠病毒疫情中心是擁有15000人口的小鎮科多諾（Codogno）。那裡許多人在周邊工作或在60公里外的米蘭工作。之前歐洲出現的新冠病例，大多是來自中國的人，或是與來自中國的人有接觸的人。可是這次科多諾的情況，看上去像本地人之間的傳播，這個情況首次在歐洲出現。且本周兩名70多歲意大利人感染新冠病毒相繼死亡，是歐洲人死於該病毒的頭兩例。



意大利民政保護機構負責人Angelo Borrelli 今天宣布疫情最新統計：意大利已出現132個新冠病例，其中兩例在周五和周六（2月21-22日）死亡。目前在倫巴第有89例，維尼托25例，艾米莉-羅馬涅（Emilie Romagn）9例，皮埃蒙特6例。羅馬3例。不過羅馬的3個病例被認為是從境外感染的。



意大利政府總理孔特周六召開內閣緊急會議，決定採取緊急措施，遏制疫情進一步擴散。自周五開始，該地區的企業商店統統關門，學校停課，文化體育活動取消。原定舉行的4場意甲足球聯賽宣布延期。

