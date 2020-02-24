歐盟不準備立即恢復各國邊境管控 拿出2.3億歐抗擊新冠病毒

意大利公民保護部部長伯萊力安撫稱，目前意大利沒有出現除了倫巴底和維尼托之外其他的疫情集中區域，而且感染人數依舊在合理範圍之內，還沒有到“從疫情擴散上升至大流行病”的時候。

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2月24日星期二20點40分，法新社米蘭站彙總了意大利新型冠狀病毒疫情，自從上周五以來短短四天之內感染人數從6人飆升至如今的229人，今日新添的3個死亡病例均來自倫巴底大區，這令意大利全境死亡人數上升至7人，死者此前已經有其他疾病在身。雖然世衛組織在當天建議全球準備面對一場可能出現的大流行病，但意大利公民保護部部長伯萊力安撫稱，目前意大利沒有出現除了倫巴底和維尼托之外其他的疫情集中區域，而且感染人數依舊在合理範圍之內，還沒有到“從疫情擴散上升至大流行病”的時候。



意大利的零號病人依舊沒有蹤影，一號病人是一位38歲的倫巴底年輕男性。25日下午，意大利，法國，瑞士，奧地利，斯洛文尼亞，克羅地亞，德國的部長以及歐盟代表將召開疫情控制會議。面對這一情況，歐委會表示，暫時還不希望立即恢復歐盟內部各國邊境控制，並稱這一控制應當是由歐盟各成員國自主決定，同時必須滿足多項嚴苛的條件。

在歐委會日常記者會上，發言人阿黛伯特-嘉恩斯表示，“目前歐盟能夠給予成員國的建議當中，不包括恢復各自內部邊境控制”。歐洲疾病預防與控制中心周一則表示，“類似意大利的疫情集中爆發地點在歐盟其他成員國以及英國出現的可能性目前是中度到高度”，“目前意大利沒有進行任何人員出境的控制”。目前法國政府已經對從意大利疫區回國的人員發放健康指南。



如果說恢復邊境管控是申根區國家權利，那麼恢復起來，需要滿足諸多複雜條件，例如需要給出確切可信的科學依據來解釋風險，並且邊境的控制需要是“部分的”，“並和其他國家進行協調運作”。截至目前，還沒有任何國家提請歐委會，因新型冠狀病毒的出現而準備恢復邊境控制。歐委會表示，無法對所有可能發展出病毒的入境人員進行必要的檢測，各國需要做的是“保持戒備”。歐委會稱，已準備出2.3億歐元幫助成員國應對新型冠狀病毒，其中1億歐元用來研究疫苗和治療辦法。

