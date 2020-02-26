歐洲多國發現新冠狀病毒病例引發不安

新冠狀病毒肺炎開始在歐洲引發不安。自25日起，奧地利、瑞士、克羅地亞和希臘也相繼發現確診病例。26日，法國首次出現本土感染者死亡病例，感染者數字連續多日清零後，又出現新增確診病例，更引發民間不安。

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最近24小時內，歐洲境內出現新冠病毒感染病例的國家名單迅速加長。奧地利25日首次有感染病例報告。感染者是一對來自米蘭附近地區的意大利夫婦。而米蘭目前是意大利境內感染病例最多的地區。

克羅地亞一名此前曾去過米蘭的青年男子25日被證實感染，他的兄弟次日也被確診。

瑞士境內同日出現的首個病例也是一名經過米蘭的男子。

希臘一名38歲的女子在意大利北部旅遊之後被確診感染。

除這幾個首次出現感染病例的國家外，法國感染病例連續數日清零後，又新增5個病例。其中一名60歲男子26日不治死亡，成為首個法國感染死亡病例。在此之前，一名80歲的中國遊客1月23日在法國確診就醫後，於2月14日不治身亡。但目前尚無法確定剛剛確診因新冠病毒肺炎死亡的法國男子如何感染。根據法國衛生部通報的消息，該男子沒有疫區旅行的經歷。他自本月12日起就因出現咳嗽、發燒等癥狀而病休在家，但因為沒有疫區旅行經歷，因此未做新冠病毒檢測。25日在巴黎緊急檢測確診，但最終搶救無效。

另外，法國著名葡萄酒產區金丘(Côte d'Or)地區一家旅店三十幾名來自香港的遊客26日一度被隔離數小時，理由是其中一名旅客25日夜間不明原因死亡。死者此前並未出現新冠病毒肺炎癥狀。目前對這些同行旅客的隔離措施已經解除。

意大利目前仍然是疫情最嚴重的歐洲國家。截至26日上午，當地共有374個感染病例，並有12人不治。其他國家近日發現的新增病例很多都有去意大利旅行的經歷。

西班牙目前共有11例確診病例，其中本周一確診的9例患者都曾前往意大利。

德國目前總計有18個病例，周二最新確診的一名青年男子很可能也是在意大利米蘭被感染。

截至26日上午的統計，保加利亞、挪威、立陶宛和拉脫維亞目前尚無病例報告。

