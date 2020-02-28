意大利新冠肺炎650例17死 全國追0號病例 指向華人

意大利新冠疫情周四2月27日統計報告顯示，確診新冠感染病例從頭天的400例升到650例。死亡病例從12例增到17例。自意大利出現第一個新冠死亡病例後，該國便開始追查0號病人，至少30萬溫州人承受巨大壓力，紛紛閉門謝客。

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意大利全國尋找0號病例，關注誰是最初傳染源。意大利0號病例至今未被揭曉，意大利官方閉口不提中國僑民，但意大利人的目光都指向當地龐大的溫州人社團，數十名華人受到攻擊。



米蘭 “中意企業聯盟”一位吳姓華人成員向法新社表示，目前中國人在意大利的處境艱難，成了“替罪羊”。最近幾個星期，意大利全國已發生數十起暴力攻擊華人事件。



據這位吳姓華人向法新社介紹，意大利有中國僑民30萬，遊客和留學生加起來也有3萬。這些華人目前的處境非常艱難。不僅因為經濟原因，而且因為受到歧視。歧視問題原先就有，現在更嚴重了。以前不攻擊中國人的意大利人，現在突然把中國人說成是“中國病毒”。



該華商說，中國與意大利經貿往來超過400億歐元。意大利北部的華人已融入當地的經濟體。中國人不論有沒有意大利國籍，都在這裡消費花錢，繳稅，投資。



他說，前幾天，意大利爆發新冠病毒危機以來，中國城的商人都閉門謝客。很多華人現在都不知所措：中國那邊，防控措施極端嚴厲。意大利這邊稍微寬鬆。但不論如何，經濟上是頂不住了，沒有客戶，營業額直線下降。



他介紹說，自從意大利宣布第一例新冠死亡病例以來，大家都在找感染源0號病例，全部指向中國人。可是到目前為止，在意大利還沒有一個中國人被確診感染新冠病毒。他諷刺地說，很多華人商店閉門謝客，是因為他們擔心被意大利客人傳染。