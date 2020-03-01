意大利確診病例破千 美國政府建議國民勿前往

意大利向來是美國遊客的青睞之地，現在成了歐洲新冠病毒疫情的重災區。美國政府建議美國人如無必要，避免去意大利。意大利方面也取消了多項活動，呼籲遊客暫時別來。

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美國疾病控制中心（CDC）周五發布聲明要求美國人，如非必要，近期最好不要去意大利旅行。該聲明還解釋說，在意大利疫區，恰當的醫療資源有限。



另外，美國國務院也同時發布公告，呼籲美國人重新考慮去意大利的旅遊計畫。美國國務院的公告強調，目前意大利流行的新冠病毒肺炎的感染源尚不清楚。



意大利衛生當局昨天29日宣布該國確診新冠肺病毒感染者累計1128人，累計死亡29人，其中的8人是在過去24小時內病逝的。這些死亡病例，分布在意大利北部的三個地區。



意大利目前有506名新冠病毒感染者住院，其中105人為重症。據意大利民事保護局介紹，意大利目前52%的新冠病毒感染者癥狀輕微，或沒有癥狀。



意大利經濟遭受疫情衝擊，意大利政府計畫推出一項扶持經濟計畫。據意大利“共和國日報”今天周日刊登對意大利財長瓜爾蒂耶里(Roberto Gualtieri)的採訪，意大利政府打算拿出36億歐元，幫助所有受疫情影響的經濟領域。這筆錢相當於意大利國民生產總值0.2%。該計畫需要歐盟議會批准，將以不同形式實施，包括對企業實施稅收抵免。

