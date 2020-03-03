英國首相警告未來數日英國可能疫情大爆發

意大利，法國，德國相繼淪陷後，英國首相警告未來數日英國可能出現新冠肺炎疫情大爆發。英國衛生大臣Matt Hancock今天在國會宣布，英國目前有51 個確診病例。英政府周二出台的疫情行動計畫預計，疫情高峰期將有五分之一的人不能上班。

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據資深媒體人李文3月3日引述《每日快報》消息，英國首相約翰遜昨天批准了防控新冠病毒肺炎蔓延的一系列緊急應對措施。他警告說，英國在未來數日內，可能會出現新冠病毒肺炎疫情大爆發。

據英國《獨立報》電子版報道，英國首相約翰遜昨天承認，英國可能會有數以千計的人感染新冠病毒肺炎。世衛組織警告說，一些應對疫情的國家，目前正進入“未知的領域”。

英國政府已通過緊急應變計畫，其中包括必要時，召回退休醫護人員。該報還透露，在受訪的1600名醫護人員中，只有8人認為，英國的國民保健服務（NHS）已為應對新冠病毒疫情做好了準備。

《泰晤士報》報道，英國首相約翰遜今天稍後將宣布一系列緊急措施，希望阻止新冠病毒疫情的蔓延。有關措施包括禁止人群聚集，以及在一些地區設置禁入區。同時還會要求體弱多病的老年人留在家中，建議已有感染癥狀的人不要登門探訪老年人。

《衛報》報道，英國各大超市正在草擬食品供應的緊急計畫，為可能出現的新冠病毒肺炎疫情大爆發做準備。根據有關計畫，各大超市將要求供應商減少供應食品的種類，改為集中資源確保主要食品的供應充足。英航及瑞安航空昨天也宣布暫時取消數百個航班，這些航班都是來往倫敦希思羅機場至意大利、法國、奧地利、比利時、德國、愛爾蘭和瑞士的部分城市，以及紐約肯尼迪國際機場。