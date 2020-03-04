新冠病毒肆虐助長意大利反華情緒？

新冠病毒肆虐全球，意大利已經成為中國與韓國之外，疫情最嚴重的國家，截至3月3日，意大利的確認病例人數超過2500例，死亡人數為79人，成為歐洲境內的重災國。意大利輿論對此有何評論？此外，網絡盛傳一些在意大利的中國人經營的商店被打砸，中國人受到當地意大利辱罵的視頻，這些視頻的可信度如何？意大利當地媒體有何報道？我們為此採訪了意大利疫情最嚴重北部倫巴第大區 l米蘭大學的研究人員費得利卡女士（Federica）和家住意大利南部旅遊業最發達普利亞省地區Puglia的中國電影研究專家Louisa Prudentino女士。

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法廣：意大利的疫情十分嚴峻，米蘭目前的狀況如何？大學是否正常開課？

Federica：因為倫巴第大區是最早受到影響的地區，意大利政府從一開始就採取了十分嚴厲的措施，酒吧，劇院都被關閉，商店的貨物都曾經被搶空，或許有些過分。

最近幾天，這些措施似乎稍微有所緩和，酒吧也逐漸開門，當然，顧客之間必須保持一定的距離。街上的人數也比正常情況要少得多。學校也繼續關閉，大學現在都選擇在網上授課，一些科研實驗室依然正常運作。

法廣：法國輿論開始批評政府預先沒有做好充分的準備，批評政府沒有預備足夠的口罩等等，意大利輿論對政府應對疫情的對策是否滿意？

Federica：我沒有看到輿論這方面的批評，因為意大利政府從一開始就採取了十分嚴厲的措施，在確認比例出現之後兩天之內就立即關閉了邊界，在口罩以及消毒液方面也沒有看到類似的批評。

法廣：每個國家在病例出現的第一時間都會去追溯病源，意大利是否也找到了零號病人？是否有人或者社群因此而成為攻擊目標？

Federica：其實意大利輿論對中國人社群的一些歧視言論早在新冠疫情出現之前就存在，但是，我個人感覺新冠疫情似乎使意大利人明白問題的關鍵可能並不在於中國人，因此對中國人的歧視現象似乎有所減低，尤其是對零號病人的追溯顯示，他很可能是一位今年一月去中國工作的意大利商人。

法廣：我們在網絡看到一些在意大利的中國人經營的商店被打砸，中國人受到當地意大利辱罵的視頻，意大利當地媒體有何報道？

Federica：我沒有看到媒體有這方面的文章，我在網上搜索之後才找到一些中國人，應該說是亞洲人受到歧視的視頻，這些網絡文章基本上只報道一些現象，但卻對這些現象並沒有加以置評。

法廣：新冠疫情是否引發意大利輿論對中意關係的一些新的思考？

Federica：意大利媒體目前最關注的是新冠疫情對意大利經濟造成的衝擊，有關中意關係的評論也往往集中在雙邊之間的經濟關係，意大利是一個旅遊大國，意大利擔心疫情將對旅遊行業造成致命的衝擊。

確實，意大利是全球著名的旅遊以及美食大國，意大利GDP中超過13%來自旅遊行業，意大利南部經濟更是依賴旅遊業，意大利最東南端的普利亞省地區Puglia是最近幾十年來新開發的旅遊景區，來自該地區的意大利中國電影研究專家Louisa Prudentino女士對新冠疫情對該地區的衝擊表示十分擔憂。

Louisa Prudentino：在疫情剛剛開始的時候，意大利媒體有許多關於新冠疫情與全球化經濟的一些反思性的報道與評論，但是，很快隨着病毒在意大利本土的急速蔓延，輿論關注的焦點就成為如何拯救意大利的旅遊行業。比如說，我們普利亞省地區目前雖然僅僅只有七個確認病例，但是，現在幾乎所有的活動都取消了，遊客也基本上寥寥無幾，而且，這還僅僅是開端，未來幾周很可能會更加嚴重。大家現在最擔心的是這些無人關顧的旅店，餐館將如何渡過這一階段。

法廣：意大利極右翼政黨十分活躍，在您看來新冠疫情是否加劇了意大利針對華人的種族歧視現象？

Louisa Prudentino：作為意大利人我感到十分羞愧，非常不幸的是，意大利某些政黨並沒有等到中國人的出現才進行種族歧視，也並沒有等到新冠疫情才開始歧視包括中國人在內的所有外國人，疫情出現的一開始，確實出現了一些反華的現象，但是，很快也有別的組織站出來捍衛中國人。在意大利前內政部長的助長下，意大利的種族歧視不斷升級。意大利南北地區的種族歧視都很嚴重，北部地區可能更加針對中國人，南部則是針對其他社群。一開始的時候意大利的中國人社群或許確實受到一些攻擊，但是，很快輿論關注的焦點就集中在如何協調一致共同應對疫情。我期待這次疫情會使國際社會意識到必須在意識形態上做重要的調整，必須將人的生命放在首要位置上，必須重視環境污染，氣候等一系列問題，必須對格萊塔·頓博等年輕一代的呼籲做出回應。我們都看到無論是在中國還是在意大利，病毒的出現以及傳播都與我們對自然環境的改變有關，所以，我期待這次疫情能夠使我們因禍得福，激發我們對目前的社會現狀進行一系列的反思。

感謝米蘭大學研究人員費得利卡女士（Federica）女士和意大利中國電影研究專家Louisa Prudentino女士接受法廣的專訪。