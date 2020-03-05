德國新冠病毒患者一天激增一百

德國冠狀病毒感染人數一天內激增了100多個。感染幾乎遍布各州。但德國政府目前不贊成全面停課。

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根據柏林羅勃特科赫研究所的統計，德國在過去24小時內，確診的冠狀病毒患者增加了109個。周四上午已達349例，而且數量還在增加。而周三上午的統計還只有240例。大多數病例仍出現在北威州，該州已確診的患者達175人。其次是巴符州和巴州，各為65人和52人。其他州有個別受感染者。東部的薩安州是唯一一個尚未發現有感染者的聯邦州。

根據科赫研究所的報告，德國現已查明了307例病例的感染途徑。他們大多數是通過本國的熟人圈被感染的。也有一些是通過與外國的接觸被感染的，與意大利和伊朗接觸引發的病例分別為64例和14例。德國感染者的年齡在2到91歲之間。

鑒於意大利為防止病毒傳播採取了嚴厲措施，德國也出現了關閉學校的呼聲。但德國教育部長會議主席反對在全國範圍內統一關閉學校。根據目前疫情，德國政府也反對全面停課，而讓各州政府視情況定奪。

德國衛生部長施潘周三已在德國聯邦議會上表示：疫情已經抵達德國，但“傳播高峰還沒有到來”。他強調，迄今為止，德國有關機構基本能做到對感染者進行隔離、阻斷傳染鏈。

隨着冠狀病毒的傳播，一年一度的萊比錫書展已被取消。萊比錫書展原定於本月12-15日舉行。去年有28萬人參加了萊比錫書展。其它以前常常爆滿的大型音樂廳和文化場所，現在舉辦活動時，常有不少空位。

科赫研究所同時公布了德國流感數字。自十月以來，上報到該研究所的經實驗室確診的流感患者將近有12萬例。約有200人死於流感。