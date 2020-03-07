意大利是否考慮將疫情嚴重的城市採取封城的辦法？

累計確診近6000人、死亡病例超過200，意大利是當前歐洲新冠疫情最嚴重的國家，目前每日通報的死亡病例高於世界上任何國家。而且，該國疫情最嚴重的北部，也是經濟最發達的地區，當地不僅僅旅遊業損失慘重。現在，羅馬方面希望能夠得到歐盟方面的資金支持。意大利政府將決定把米蘭、威尼斯等疫情重災區考慮採取封城的措施，這是7日晚媒體披露的消息，政府還沒有證實上述消息。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利執政聯盟之一的民主黨秘書長津加雷蒂（Nicola Zingaretti）7日表示，他感染了武漢肺炎。津加雷蒂在臉書影片中指稱“我也感染了武漢肺炎”，並稱他居家自我隔離，情況良好，最近幾天與他接觸的所有人都已被連絡上且正接受檢查。

旅遊業占整個意大利經濟比重的12%，具有舉足輕重的地位。每年的2月、3月，正是意大利北部阿爾卑斯山區的滑雪季節，許多依山傍水小鎮的旅館通常都一房難求。但是現在，許多旅客紛紛取消了先前的預訂，一些滑雪場甚至不得不提前關門。

意大利旅遊協會主席普利梅拉諾(Fabio Primerano)對德廣聯記者表示，不僅僅是滑雪勝地，加爾達湖等夏季景點現在也收到了許多退訂通知，威尼斯、佛羅倫薩等旅遊名城如今也空空蕩蕩。他估計，意大利全國旅店預訂的80%已經因新冠病毒而被取消。

酒店損失的不僅僅是遊客的生意，商務旅客的數量也在暴跌。米蘭賓館協會主席納羅(Maurizio Naro)介紹說，該市的賓館預訂數已經取消了90%，甚至包括許多夏季的預訂。他對德廣聯強調，這意味着全市賓館業每天減少300萬歐元的收入。

不少經濟界人士認為，真正造成損失的並非疫情，而是公眾的恐慌情緒。帕多瓦農業批發市場主任切拉(Francesco Cera)就對德廣聯表示，他的市場年營業額在3.5億歐元左右，其中超過一半都是向奧地利等國出口，而在疫情恐慌之下，批發市場的營業額也出現了顯著下滑。

儘管世界衛生組織多次強調，新冠病毒主要是人際傳播，目前沒有明顯證據表明貨物、包裹也能傳播病毒，但是，希臘、波蘭等歐洲鄰國已經要求對來自意大利的蔬菜、水果、奶酪進行額外的檢疫。農業協會稱，許多外國貿易商"無故取消"了許多意大利食品訂單。某一德國客戶甚至在接收一批來自意大利某鋼鐵企業的貨物時，也要求額外檢疫消毒。

意大利外長迪馬約(Luigi Di Maio)3月3日就曾對意大利出口業遭受的歧視表達了抗議。他說，抵制意大利產品、在合同之外要求額外檢疫證明，這種做法是不可接受的，"商人和病毒絕無關係。"