新冠病毒蔓延 德國衛生部長發出旅行警告

新冠病毒在德國繼續蔓延。周六，德國已確診的新冠病毒患者已達到795人。德國衛生部長施潘警告人們不要去風險地區旅行。德國政要呼籲扶持經濟界。

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根據柏林羅勃特科赫研究所公布的數據，截至周六15點，德國已確診的新冠病毒患者有795人。北威州仍然最嚴重，有373人。其次是巴符州和巴州，各有170人和134人。首都柏林也已確診有28位患者。薩安州繼續是唯一一個尚未發現患者的聯邦州。很多新患者現在都是國內感染造成的。德國醫療系統部分地區已面臨巨大壓力。

德國衛生部長施潘於周五已警告人們避免前往新冠病毒風險地區旅行，其中包括意大利疫情嚴重區和德國北威州。他還呼籲市民不要搶購口罩和保護衣，而是把這些醫療資源留給醫生和護理人員。

據德國《世界報》報道，德國現有數千人受到隔離。有的是自願，有的是由上方規定的。巴州衛生部周六下達新規定，凡從病毒風險地區如南蒂羅爾返回巴州的學生和兒童，都必須隔離2周，在這期間不能去上學或上幼兒園。哪些地區屬風險地區，州政府會視情況不斷刷新。

德國廣播電台報道說：基社盟主席索達呼籲為少到受到病毒衝擊的企業採取政府制定的緊急方案，以阻擋第二次金融危機的爆發。可能採取的措施包括擔保、延期納稅和短期工作補貼等。北威州州長和基民盟主席候選人拉雪特也要求，在病毒衝擊和全球經濟艱難狀況下，扶持經濟界。