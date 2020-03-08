意大利新冠疫情暴增：7375例確診，366人不治身亡

意大利民防保護局3月8日表示，境內的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數在24小時內暴增1492例、死亡數則大增133人，目前全國累計有7375例確診、366人不治身亡。

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意大利新冠疫情在歐洲各國最為嚴重，在全球也排名到韓國之前，僅次於中國。周六通報當時意大利全國確診數5883例，但周日一天再暴增1492例, 升至7375例，死亡數也大增了133人，兩項新增數據都是疫情爆發以來單日新高。

意大利民防保護局（Civil Protection Agency）同時指出：全國有622名患者已完全治癒，但約有650名重症患者仍在加護病房接受治療。

法新社報導，意大利民防保護局還提到，大多數死亡病例都在北部的倫巴底大區（Lombardy），為了遏止武漢肺炎疫情擴散，意大利當局正訂購2200萬片外科口罩。

由於意大利疫情惡化，總理孔蒂（Giuseppe Conte）周日凌晨表示：他已經簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭（Milan）和觀光勝地威尼斯（Venice）等地，實施隔離措施至少要到4月3日。

根據這項法令，民眾不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區中的14個省，封城範圍涵蓋帕爾瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的區域，約1600萬人受影響。

中國當局周日稍早通報：境內累計確診8萬695例、死亡數3097人。確診數排名全球第3多的韓國，目前累計確診7313例，死亡數則有50人。