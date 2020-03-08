新冠病毒：首位德國人死於埃及

據德國廣播電台報道，新冠病毒給德國帶來了第一位死者。一位60歲的德國遊客在埃及死亡。疫情在德國也繼續加劇。患者總計已超過900人，而且還在增加。德國衛生部長施潘呼籲取消所有1000人以上的大型活動。

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據埃及衛生部消息，一位60歲的德國遊客一星期前來到埃及。該男子於3月6日從埃及南部旅遊小鎮盧克索（Luxor）來到海灘小鎮洪加達（Hurghada）旅行。到達後，他體溫升高，來到醫院後，被查出新冠病毒呈陽性，於周日（3月8日）死亡。這位男子同時也是非洲大陸上首位死於新冠病毒的死者。他在何處感染了病毒，目前尚不清楚。

根據柏林羅伯特科赫研究所的統計，德國周日已確診的新冠病毒患者已增加到902人。疫情最嚴重的仍然是北威州，有近400名患者。但北威州內政部周日中午表示，本周已有484名患者。

其次是南部的巴符州和巴州，各有182名和172名患者。首都柏林的患者也由周六的28人增加到40人。巴州內政部透露說，巴州現有兩名患者病情嚴重。其中一位是一位年老男子，此前身體非常健康，另一位患者此前有多個患病史。

自1月27日首例新冠病毒患者在德國出現以來，德國本土尚無患者死亡現象，而且首批患者早已痊癒出院。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）建議取消所有有1000名觀眾以上的活動。他批評人們在取消大型活動時還猶豫不決。他說，隨着病毒的快速擴散，這種態度應該迅速加以改變。如果取消1000人以上的大型活動，博覽會，音樂會以及足球賽將首先受到打擊。

施潘還強調說，重要的是延緩病毒的擴散。擴散越緩慢，越有利於醫療衛生系統適應新情況。他呼籲每一位公民都自己權衡一下，能往後推延的協會會議或私人生日晚會就暫時推延。他相信人們會做出明智的決定。

德國政府新冠病毒危機小組於周日晚上在總理府召開緊急會議，商討應對疫情以及扶持經濟界的措施。