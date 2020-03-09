捷克總理被指贊同要求中國更換駐捷大使

捷克電視媒體近日報道稱，捷克總理巴比什（Andrej Babis）認為，中國應該更換其駐捷克大使張建敏。報道稱，張建敏今年年初曾就時任捷克參議院議長柯佳洛（ Jaroslav Kubera）的訪台安排，向捷克官方發出具有“威脅性”的信件。對此，巴比什感到十分不滿。

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據路透社報道顯示，今年1月，中國駐布拉格大使館在寫給捷克總統辦公室的一封信中稱，如果捷克一名資深議員按計畫訪問台灣，北京可能對在中國的捷克公司進行報復。這名資深參議員被指是時任捷克參議院議長柯佳洛。信函指出，那些與中國有經濟利益關係的捷克企業將為此次訪台安排付出代價。信中還列舉了幾家與中國有業務往來的企業，捷克汽車製造商斯柯達、樂器製造商佩卓夫鋼琴、金融企業捷信集團等企業均榜上有名。

值得一提的是，柯佳洛在原定計畫訪問台灣之前就突然去世。他的繼任者維斯特奇爾（ Milos Vystrcil）被指或會要求中國替換駐布拉格大使。捷克電視台報道稱，總理巴比什會支持這一要求。相關報道引述巴比什的話說，“這個人很與眾不同，他所寫的信完全不能接受，我們必須拒絕。”據悉，四名捷克高官，包括總統澤曼（Milos Zeman）在內，將於本周三就捷克的外交政策舉行辯論，屆時他們將處理這一問題。近年來，澤曼一直在推動捷克密切發展同中國的關係。

但自布拉格市長賀瑞卜（Zdenek Hrib）在2018年11月當選之後，其曾多次公開質疑北京和布拉格締結姐妹城市時要承諾的“一個中國”原則，要求刪除協議中有關布拉格“支持一中政策，不承認台灣”的條款。去年10月，賀瑞卜決定終止布拉格跟北京的姐妹城市的協議。今年1月13日，台北市長柯文哲訪問布拉格，兩個城市正式締結為姐妹城市。中捷兩國外交往來也在這一期間降溫。此外，早在2018年12月，兩國關係就開始受到削弱。捷克網絡安全監督機構曾警告稱，使用中國電信設備製造商華為和中興通訊提供的網絡技術存在風險。