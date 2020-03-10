意大利今起封國 6000千萬人宅家隔離

意大利新冠疫情繼續惡化，確診感染人數飆升超過九千。意大利的醫療資源難以應對突然激增的患者。意大利政府宣布從3月10日開始封鎖全國，要求六千萬國民不要出門。昨晚意大利人擁到超市採購隔離期間的物資貯備。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利政府決定將之前對意大利北部的封鎖措施擴展到全國。要求6千萬意大利人呆在家裡不要出門。只有醫療救護人員和必要的工作人員被允許出門。意大利是目前中國境外疫情最嚴重的國家。該國確診感染新冠病毒人數達到9172例，死亡463人。

意大利媒體今天頭條都以“全體宅家”來總結意大利總理孔特發布的政令。孔特昨天以凝重的口氣說，他簽署的政令可以概括為一句話：“我留在我家中”。他說，從周一晚間開始，意大利全境將成為一個保護區。所有意大利人都要避免出門，除了那些必須去工作，購買民生物品，去就醫的人。

據法新社報道，意大利政府的封鎖措施當中不包括公交車，以便保證該國經濟不被中斷。從周一晚上開始，從羅馬到那普勒斯，意大利人湧向當地超市採購隔離期間的生活物品。

在中國武漢疫情看到隧道盡頭的光之際，全球新冠疫情開始泛濫惡化。據法新社彙整數據，全球迄今有超過100個國家淪陷，確診超過11萬例，死亡達到4011例。